"짧은 거주도 호텔처럼"...핸디즈, 주거형 단기임대 플랫폼 선보여

레지던스호텔 브랜드 어반스테이를 운영해 온 핸디즈가 새로운 주거형 단기임대 플랫폼인 ‘플라트 라이프’를 선보인다고 4일 밝혔다.

플라트 라이프는 외국인 유학생이나 글로벌 기업 출장 인력, 중장기 체류 관광객 등 지불 능력과 체류 수요가 높은 고객을 대상으로 한 새로운 단기 임대 서비스다.

국내 부동산 임대 시장은 2년 이상의 전월세 계약이 일반적이기 때문에 그동안 1개월, 3개월 등 단기 거주가 필요한 고객들은 적절한 매물을 쉽게 찾아보기가 쉽지 않았다.

플라트 공간

예를 들어 국내 외국인 유학생은 매년 지속적으로 증가한 반면, 지난해 기준 국내 대학 기숙사 수용률은 평균 22%대에 그쳤다. 이런 유학생들에겐 단기임대 플랫폼이 신뢰할 수 있는 거주 공간 역할을 할 수 있다. 핸디즈의 플라트 라이프는 임대인(호스트)에게는 계약기간 임대료 지급을 안전하게 보장하고 임차인(게스트)에게는 높은 단기임대 보증금 부담을 줄여주는 플랫폼이다.

플라트 라이프 게스트는 웹과 모바일앱을 통해 호텔 객실을 예약하는 것처럼 편리하게 임대주택을 계약할 수 있다. 또 핸디즈가 제공하는 고객응대 서비스를 통해 안정적인 관리도 받게 된다. 플라트 라이프에 본인의 임대 부동산을 등록하는 호스트 역시 상대적으로 임대료가 높은 단기계약을 통해 기존 월세 수입보다 최대 30% 높은 수익을 기대할 수 있다.

핸디즈는 플라트 라이프 이용고객을 위해 24시간 365일 7개 언어로 대응이 가능한 글로벌 고객센터를 운영한다. 자체 개발한 자산관리시스템(PMS)을 사용해 예약과 결제, 정산도 통합 관리하며, 지역별로 호스트 총량제를 운영해 무분별한 경쟁을 지양하고 안정적 수익을 기대하게 할 계획이다.

핸디즈 손홍탁 전략리드는 “플라트라이프는 호스트와 게스트 모두가 신뢰할 수 있는 단기임대 주거 솔루션”이라며 “일주일 내외의 짧은 여행객을 대상으로 한 여행숙박 시장과 2년 이상의 장기계약을 전제로 한 부동산임대 시장 사이에서 불편함을 느끼던 고객들에게 새로운 가치를 제공할 계획”이라고 말했다.