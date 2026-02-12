초이락, 피닉스맨·헬로카봇 완구 2종 출시

초이락컨텐츠컴퍼니(대표 최종일)이 설 연휴를 맞아 새 애니메이션 시리즈인 ‘피닉스맨’과 ‘헬로카봇 시즌17(용사2)’ 브랜드를 대표하는 완구 2종을 선보인다.
피닉스맨의 4단 합체 완구 ‘엑스타리온’과 헬로카봇 ‘빅포트’가 그 주인공이다. 메카닉의 기동성과 밀리터리의 강력함을 극대화한 콘셉트다.
우선 엑스타리온은 슈퍼히어로인 피닉스맨이 ‘엑스크루즈’(군함), ‘엑스펠로’(헬기), ‘엑스플레인’(비행기) 등 3종의 비이클과 합체하는 로봇 모드로 완성된다. 오토바이 사이드카를 끌어당겨 몸에 장착한 첫 피닉스맨 기어인 ‘스텀’, 공사장에 놓여있는 불도저를 슈트화한 두 번째 기어인 ‘블레이커’ 등보다 훨씬 진화하고 벌크업된 기어라는 매력이 있다.
엑스타리온 속에는 아기자기한 재미들이 곳곳에 숨어있다. 검은색 엑스크루즈 갑판에 헬기장 마크가 찍혀 있는데, 그 위로 엑스펠로가 착륙할 수 있다. 흰색 엑스플레인은 창문이 2층으로 되어 있어, 그 원형이 대형 점보 제트기임을 알 수 있다.
피닉스맨 몸체 자체도 변한다. 피닉스맨 단품과 달리, 엑스타리온용 피닉스맨은 관절이 파격적으로 꺾여서 다른 비이클들 속으로 들어갈 수 있다. 피닉스맨이 엑스펠로, 엑스크루즈의 일부와 결합하면 새로운 라이더인 ‘엑스라이더’, 새 전투 기어인 ‘엑스아머모드’로 탄생한다.
빅포트는 이달 15일 오전 7시 25분 SBS TV서 첫 방송하는 헬로카봇 시즌17(용사2)의 주인공급 카봇이다. 탱크와 로봇 모드를 자유자재로 오가며 차탄을 지키는데 앞장선다.
특히 탱크 모드를 선호하는 어린이가 많을 것으로 보인다. 탱크에 바퀴가 있어서, 손으로 굴리면 부드럽게 전진한다. 쌍포를 자랑하는 포탑이 360도로 돌아가는 것도 매력이다. 바퀴 쪽에는 캐터필러 문양이 잘 구현돼 현실감 만점이다.
초이락 측은 “설 연휴에 새로 시작하는 헬로카봇 시즌17(용사2)에는 소방구조대 카봇 ‘마이티가드’와 경찰특공대 카봇 ‘케이캅스’가 결합한 4단 합체 변신로봇인 ‘마이티캅스’도 등장할 예정이어서 볼거리가 풍성하다”고 밝혔다.