에어태그보다 저렴한 ‘샤오미 태그’ 출시…"애플·구글 모두 지원"

중국 샤오미가 애플의 사물 추적 기기 ‘에어태그’보다 훨씬 저렴한 ‘샤오미 태그’를 유럽 시장에 출시했다고 윈퓨처, 안드로이드오쏘리티 등 외신들이 11일(현지시간) 보도했다.

샤오미 태그의 유럽 출시 가격은 17.99유로(약 3만원)로 책정됐다. 4개 묶음 패키지는 59.99유로(약 10만원)에 판매된다. 일부 소매점에서는 15유로 미만 가격으로 팔리고 있는 것으로 알려졌다. 애플 에어태그 2세대의 시작 가격이 29달러(약 4만원)인 점을 감안하면, 가격 경쟁력이 뛰어난 편이다.

샤오미가 사물 추적 기기 '샤오미 태그'를 유럽에서 출시했다. (사진=샤오미)

제품 두께는 7.2mm로 얇은 편이며, 교체 가능한 CR2032 동전형 배터리를 사용한다. 배터리 교체 없이 약 1년 동안 사용할 수 있는 것으로 알려졌다. 블루투스 5.4와 NFC를 지원하며, 현재는 화이트 색상 단일 모델로 출시됐다.

특히 샤오미 태그는 애플의 ‘나의 찾기(Find My)’ 네트워크와 구글의 ‘나의 찾기 허브(Find My Hub)’를 모두 지원하는 것이 강점으로 꼽힌다. 이에 따라 특정 생태계에 종속되지 않고 다양한 기기에서 활용할 수 있을 것으로 전망된다.

다만 에어태그와 비교해 빠진 기능도 있다. 정밀 위치 추적에 필요한 초광대역(UWB) 기능이 탑재되지 않았다. 앞서 유출 정보에서는 UWB 버전과 비 UWB 버전이 모두 출시될 가능성이 거론됐지만, 현재 유럽에서 판매되는 제품은 블루투스 기반 비UWB 모델로 파악됐다.