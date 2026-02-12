"복잡한 교통비 지원 해결"…인젠트, 티머니 교통복지플랫폼 구축

인젠트가 엑스퍼DB(eXperDB) 기반으로 티머니 교통복지플랫폼을 구축하며 지자체 교통비 지원 행정의 데이터 기반 자동화에 나섰다.

인젠트는 티머니의 교통 정산 데이터를 기반으로 한 '교통복지플랫폼'을 구축했다고 2026년 2월 12일 밝혔다.

이번 플랫폼은 지자체별 교통비 지원 정책을 디지털 환경에서 효율적으로 운영하도록 설계된 전용 시스템이다. 교통 데이터와 행정 시스템을 연계해 복지 행정 자동화와 정산 정확도를 동시에 높인 것이 특징이다.

인젠트 엑스퍼DB와 티머니(이미지=인젠트)

교통복지플랫폼은 거주지 인증을 통한 지원 대상자 확인부터 교통 거래 데이터 추출, 지원금 산정, 정산까지 전 과정을 하나의 통합 시스템으로 구현했다. 지자체는 수작업 중심이던 교통비 지원 업무를 줄일 수 있게 됐다.

대용량 교통 정산 데이터를 기반으로 보다 투명하고 정밀한 복지 행정 체계를 갖추게 됐다. 이용자는 통합 홈페이지에서 거주지 인증과 지원 내역 확인을 간편하게 처리할 수 있다. 행정기관은 데이터 기반 정책 운영과 예산 집행 효율을 높일 수 있다.

해당 플랫폼은 현재 경기도를 비롯해 서울 광진구, 강남구, 인천시 등으로 적용 범위를 넓히고 있다. 지자체별로 상이한 교통복지 정책에 유연하게 대응하도록 확장성과 표준성을 고려해 설계됐다. 다양한 교통비 지원 제도를 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있도록 구조를 고도화했다는 설명이다.

인젠트는 이번 사업에서 플랫폼 구축과 데이터 관리를 맡았다. 대규모 교통 정산 데이터를 안정적으로 처리할 수 있도록 데이터베이스 설계와 운영 역량을 제공했다. 구축 과정에서는 집중적인 DB 설계와 성능 튜닝을 진행했다. 기존 운영 데이터베이스와의 안정적인 데이터 이관도 수행했다. 대용량 정산 처리를 고려한 운영 체계도 수립했다. 이를 통해 공공 서비스 환경에 최적화된 데이터 플랫폼을 구현했다.

이번 프로젝트의 핵심인 엑스퍼DB는 인젠트가 국내 최초로 상용화한 포스트그레SQL 기반 DBMS 플랫폼이다. DB 운영, 모니터링, 백업, 복구, 이중화 등 데이터 전주기를 통합 관리할 수 있다. 패트로니 오토 페일오버, 재해복구엔진(DRE) 기반 이중화 구조, 쿼럼 합의 기반 복제 안정성, PG 풀 프록시 기반 트랜잭션 분산 기능 등을 지원한다.

이형배 인젠트 대표는 "이번 교통복지플랫폼은 교통 데이터를 기반으로 복지 행정을 고도화한 데이터 중심 공공 IT 사업"이라며 "티머니와 협력을 통해 지자체 교통복지 정책을 안정적으로 지원하는 플랫폼 표준을 제시했다. 향후 전국 단위 확산과 서비스 고도화를 지속 추진하겠다"고 말했다.