인젠트-에스티씨랩, 차세대 API 운영 환경 제시

인젠트와 에스티씨랩이 대규모 API 환경에 최적화된 엔드 투 엔드 API 플랫폼 공동 구축을 위해 전략적 업무 협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

지난 29일 인젠트 본사에서 열린 협약식에는 인젠트 이형배 대표와 에스티씨랩 박형준 대표 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 인젠트의 API 전주기 관리 솔루션인 '인젠트 APIM'에 에스티씨랩의 API 트래픽 제어 기술을 내재화해 보안, 관리, 안정성이 통합된 차세대 API 플랫폼을 시장에 공급하기 위해 추진됐다.

박형준 에스티씨랩 대표(왼쪽), 이형배 인젠트 대표(이미지=인젠트)

양사는 이번 협업을 통해 고객에게 단순 관리를 넘어 비즈니스 연속성과 성과를 보장하는 차별화된 운영 경험을 제공하고, API 매니지먼트 시장의 새로운 표준을 제시할 계획이다. 특히 금융과 공공 등 대규모 트래픽 처리가 필수적인 하이엔드 시장을 타깃으로 공동 세일즈 및 마케팅을 전개하며 기술적 제약 극복과 매출 증대를 도모할 전망이다.

에스티씨랩은 가상 대기실 솔루션 '넷퍼넬'과 악성 봇 관리 솔루션 '봇매니저'를 보유한 트래픽 관리 전문 기업이다. 에스티씨랩의 'API 넷퍼넬'은 서버의 실시간 상태와 요청 우선순위를 반영해 최적의 트래픽 처리를 결정함으로써 IT 인프라 자원의 가용성을 극대화하고 운영 효율성을 개선하도록 지원한다.

인젠트 이형배 대표는 "API는 디지털 서비스 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라로, 이제는 단순한 연계를 넘어 안정성과 비즈니스 연속성까지 함께 고려해야 할 단계"라며 "이번 협약을 통해 대규모 API 환경을 운영하는 고객들의 안정적인 서비스 운영과 비즈니스 성과 창출을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

한편, 인젠트 APIM은 Open API를 활용한 데이터 유통 생태계 구축을 지원하는 솔루션으로, API 카탈로그 관리, 개발자 권한 인증, 통계 모니터링 등 필수 기능을 통합 제공하며 유연한 데이터 플랫폼 환경을 실현하고 있다.