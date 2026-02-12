레드랩게임즈(대표 신현근)는 카카오게임즈(대표 한상우)와 함께 글로벌 동시 서비스를 진행중인 정통 하드코어 MMORPG ‘롬(ROM: Remember Of Majesty)(이하 롬)’ 부스팅 서버 ‘실리드’ 시즌2를 오픈했다고 12일 밝혔다.

부스팅 서버 ‘실리드’는 최대 500% 혜택을 제공하는 캐릭터 성장에 특화된 부스팅 서버이며 시즌이 끝난 후 캐릭터 이전을 통해 일반 서버에서 플레이를 지속할 수 있어 이용자들의 많은 관심 속에 지난해 10월부터 3개월 간 시즌1이 운영된 바 있다.

이번 시즌2는 오는 5월 14일까지 기간 한정으로 운영되며 ▲모험가 점핑 패스 무료 지급 ▲경험치 및 골드 획득률, 아이템 드랍률 500% 상승 ▲영웅 등급 장비 풀세트 지급 ▲영웅 등급 코스튬/가디언 지급 등 다양한 혜택을 지원한다.

레드랩게임즈 MMORPG '롬' 부스팅 서버 실리드 시즌2 오픈.

아울러 신화 등급 코스튬, 가디언 및 스킬북 등 최상위 성장 아이템을 지급하는 ‘전투력 랭킹 이벤트’와 ‘최초 달성 이벤트’, ‘길드 랭킹 이벤트’ 등 부스팅 서버 ‘실리드’ 전용 이벤트가 진행된다.

또한 레드랩게임즈는 이번 업데이트를 통해 유산 아이템을 수집하고 등록하여 캐릭터를 성장시키는 ‘영웅의 유산’, 초월 등급 코스튬 및 가디언을 획득할 수 있는 ’초월의 빛’, 초월 등급 코스튬 및 가디언 각성 시스템 등을 새로 선보였다.

레드랩게임즈는 ‘롬’ 글로벌 정식 서비스 2주년을 맞이하여 장비 복구 주문서, 코스튬 및 가디언 재합성 주문서 등 매일 출석 보상을 지급하는 ‘2주년 전야제 이벤트’를 진행 중에 있다.