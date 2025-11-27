레드랩게임즈, MMORPG '롬' 에피소드IV: 아모스 사전예약

레드랩게임즈(대표 신현근)는 카카오게임즈(대표 한상우)와 함께 글로벌 동시 서비스를 진행중인 정통 하드코어 MMORPG ‘롬(ROM: Remember Of Majesty)(이하 롬)’의 ‘에피소드Ⅳ: 아모스’ 사전예약을 시작했다고 27일 밝혔다.

이번 사전예약은 다음 달 18일 공개되는 ‘에피소드Ⅳ: 아모스’ 업데이트를 앞두고 진행되며, 글로벌 사전예약 페이지를 통해 누구나 참여할 수 있다.

사전예약 참여자에게는 최상급 코스튬/가디언/몬스터 석판, ROM 지원상자, 희귀 가디언 확정 석판 3종 등 다양한 보상으로 구성된 사전예약 쿠폰이 지급된다.

레드랩게임즈, MMORPG 롬 에피소드4 사전 예약.

‘에피소드Ⅳ: 아모스’를 통해 공개되는 신규 대륙 ‘아모스’는 거대한 용 우르다인이 마력의 불꽃으로 자신의 몸을 불살라 새로운 생명의 씨앗을 퍼뜨리고, 이 때 아모스 대륙을 구성하는 네 개의 국가와 각 국가를 지키는 성물이 생겨났다는 스토리를 특징으로 한다. ‘에피소드Ⅳ: 아모스’의 세계관 영상은 사전예약 페이지를 통해 감상할 수 있다.

레드랩게임즈는 다음 달 18일 업데이트를 통해 먼저 아모스 대륙의 네 국가 중 하나인 ‘아모시아’ 국가의 ‘포트 탈미라’ 및 ‘드래곤 하버’ 지역을 공개한다. 그 외 지역과 나머지 세 국가는 향후 순차적으로 공개할 예정이다.

또한 각 클래스 별 1개의 신규 전직 클래스도 ‘에피소드Ⅳ: 아모스’에서 새로 선보일 예정이다. 이번 전직 클래스는 근거리/원거리라는 기존 클래스의 특징을 넘어서는 색다른 전투 경험을 제공하는 것이 특징이라고 회사 측은 설명했다.