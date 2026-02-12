디아4 개발진 "'증오의 군주' 시스템 대격변…배우기 쉽지만 마스터는 어려운 설계"

블리자드 엔터테인먼트가 디아블로 30주년을 기념해 오는 4월 28일 출시하는 '디아블로 IV: 증오의 군주(이하 증오의 군주)' 확장팩에서 게임의 근간을 뒤흔드는 시스템 대격변을 예고했다. 스킬 트리의 구조적 한계를 탈피하고 아이템 파밍의 재미를 극대화하는 한편, 고대 지중해를 모티브로 한 신규 지역과 몬스터로 세계관의 깊이를 더했다.

지난 달 29일(미국 현지 시각) '2026 디아블로 스포트라이트' 공개 전 마련된 그룹 인터뷰에는 맷 번스 수석 내러티브 디자이너, 닉 칠라노 아트 디렉터, 모건 브라운 수석 퀘스트 디자이너와 콜린 파이너 어소시에이트 게임 디자인 디렉터, 에이슬린 홀 게임 디자이너가 참석해 확장팩의 핵심 변화를 설명했다.

이번 확장팩의 시스템 개편은 '성장'과 '커스터마이징'의 영역 분리에 방점을 뒀다. 개발진은 기존 스킬 트리가 캐릭터의 강함과 전투 스타일을 동시에 요구해 선택의 제약을 가져왔다고 판단, 이를 과감히 뜯어고쳤다.

디아블로4 세계관과 아트에 대해 설명한 블리자드 디아블로4 팀 맷 번스 수석 내러티브 디자이너, 닉 칠라노 아트 디렉터, 모건 브라운 수석 퀘스트 디자이너.(사진=지디넷코리아)

콜린 파이너 디렉터는 "기존에는 스킬 트리에서 '더 강해질지' 아니면 '스킬을 멋지게 바꿀지'를 고민해야 했다"며 "이번 개편을 통해 스킬 트리는 기술의 형태를 결정하는 커스터마이징에 집중하고, 위력적인 성장은 전설 아이템으로 이관해 두 마리 토끼를 모두 잡고자 했다"고 밝혔다.

이에 따라 스킬 트리의 끝에 존재하던 '고유 지속 효과'는 삭제된다. 대신 그 강력한 위력은 전설 위상으로 옮겨지며, 특정 스킬 하나가 아닌 '번개 기술', '출혈 기술' 등 태그(Tag) 단위로 적용되어 범용성이 대폭 확대된다.

모든 직업의 스킬 구조도 신규 직업 '악마술사'와 동일한 형태로 개편된다. 기술 하나당 3개의 '변형(Variant)'을 선택해 화염구를 얼음 속성으로 바꾸거나 소각을 번개 줄기로 변경할 수 있으며, 4가지 강화 옵션 중 2가지를 추가로 선택해 자신만의 빌드를 구축할 수 있다.

아이템 파밍의 재미를 더할 '호라드림의 함'과 '영물' 시스템도 공개됐다. 호라드림의 함은 상급 속성이 붙은 희귀 아이템뿐만 아니라 마법 및 일반 등급 아이템까지 전설 등급으로 승급시키거나, 중복 획득한 고유 아이템 3개를 합성해 재창출하는 기능을 수행한다.

디아블로4의 시스템과 기능에 대해 설명한 콜린 파이너 어소시에이트 게임 디자인 디렉터, 에이슬린 홀 게임 디자이너.(사진=지디넷코리아)

목걸이 슬롯에 장착하는 영물은 '씰'과 '참'의 조합을 통해 세트 효과를 발동시키며 엔드 게임 세팅의 핵심으로 자리 잡을 전망이다.

신규 지역 '스코보스'와 몬스터 디자인에는 고대 지중해의 영감이 짙게 배어있다. 화산섬과 해안가 등 다채로운 지형에 맞춰 용암과 암석으로 이루어진 생명체나 긴 팔을 가진 수중 몬스터가 등장한다.

모건 브라운 수석 퀘스트 디자이너는 "이번 확장팩은 역대 그 어떤 확장팩보다 많은 수의 신규 몬스터가 추가된다"며 "단순히 악마뿐만 아니라 환경에 적응해 진화한 위협적인 존재들이 성역의 생동감을 더할 것"이라고 강조했다.

신규 직업 '악마술사'의 세계관 설정도 구체화됐다. 맷 번스 수석 내러티브 디자이너는 "악마술사는 성역의 역사 속에서 무법자이자 도망자로 그림자 속에 숨어 있었다"며 "디아블로3 시점에 등장하지 않았던 이유 역시 그들이 전면에 나서지 않았을 뿐, 항상 어둠 속에서 금지된 힘을 탐구해왔기 때문"이라고 설명했다.

엔드 게임의 깊이를 더하기 위해 난이도 시스템도 대폭 확장된다. 기존 '고행 4' 단계였던 최상위 난이도가 '고행 12' 단계까지 늘어나, 강력해진 아이템과 빌드를 시험할 수 있는 극한의 도전 목표를 제시한다.

또한 매우 희귀한 확률로 발생하는 이벤트 '메아리치는 증오(Echoing Hatred)'가 추가되어, 점차 강력해지는 적들의 파상 공세 속에서 끝까지 살아남으면 높은 수준의 보상을 획득할 수 있다.

이외에도 엔드 게임 콘텐츠를 플레이리스트처럼 골라 즐기는 '전쟁 계획(War Plans)'과 수집형 콘텐츠 '낚시'가 추가된다. 낚시는 전투 효율성보다는 모험과 수집의 재미를 제공하는 데 초점을 맞췄으나, 낮은 확률로 높은 등급의 아이템을 획득할 기회도 열려 있다.

마지막으로 콜린 파이너 디렉터는 "블리자드의 핵심 개발 철학은 '배우기는 쉽지만 마스터하기는 어려운(Easy to learn, Hard to master)' 게임을 만드는 것"이라며 "이번 개편을 통해 신규 이용자는 과도한 정보에 압도되지 않고 자연스럽게 시스템을 익히고, 숙련된 이용자는 자신만의 최적화된 경로로 성장을 즐길 수 있도록 설계했다"고 강조했다.