에이엘로봇, 코스닥 기술특례상장 기술성 평가 'A등급'

로봇용 힘·토크 센서 및 제어 기술 전문기업 에이엘로봇은 코스닥 기술특례상장을 위한 기술성 평가에서 A등급을 획득했다고 11일 밝혔다.

에이엘로봇은 하반기 코스닥 상장을 목표로 기업공개(IPO) 준비 절차를 단계적으로 진행할 계획이다.

이번 기술성 평가는 에이엘로봇이 '소재·부품·장비산업 경쟁력강화를 위한 특별조치법'에 따른 소재·부품·장비(소부장) 관련 전문기업에 해당함에 따라 진행됐다.

[에이엘로봇 보도자료] 에이엘로봇 로고

소부장 전문기업은 코스닥 기술특례상장 요건상 개별 전문평가기관으로부터 A등급 이상을 획득할 경우 기술성 요건을 충족할 수 있다. 에이엘로봇은 해당 제도 취지에 부합하는 기술 경쟁력을 인정받아 기술특례상장을 추진하게 됐다.

이번 평가에서 에이엘로봇은 로봇의 정밀 제어를 가능하게 하는 센서 및 제어 핵심 기술을 독자적으로 내재화해 왔다는 점에서 높은 평가를 받았다.

특히 ▲고성능 힘·토크 감지 기술 ▲위치·속도 모터 제어 기술 ▲토크·속도 하이브리드 제어 기술 ▲고정밀 센서 기반 제어 기술 등 로봇 제어의 핵심 기술을 축적해 왔다는 점에서 기술의 완성도와 자립도가 긍정적으로 평가됐다.

단일 제품 성능뿐 아니라 센서와 제어 기술이 유기적으로 결합된 기술 구조를 보유하고 있다는 점에서 기술 확장성과 지속 가능성이 높다는 평가를 받았다.

강대희 에이엘로봇 대표는 "에이엘로봇이 보유한 센서 및 제어 기술이 소부장 산업 내에서 경쟁력을 갖추고 있음을 인정받은 결과"라며 "기술 고도화와 글로벌 시장 확대를 통해 로봇 및 자동화 산업의 핵심 기술 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

한편 에이엘로봇은 6축 힘·토크센서 및 관절형 토크센서를 국내외 로봇 기업과 글로벌 의료기기 제조사 등 제품을 공급하고 있다. 일본을 포함한 주요 로봇 기업들과 공동 개발 및 기술 협력을 이어 나가고 있다.

지난해 도쿄에서 진행된 국제로봇전(iREX 2025)에서 첫 선을 보인 로봇용 연마 제어장치도 글로벌 기업과 업무 제휴를 맺고 고도화 작업을 진행 중이다.