2027 충청 유니버시아드대회 공식 슬로건 ‘Mega-Challenge Mega-Change’ 확정

2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회는 대국민 선호도 조사를 거쳐 대회 공식 슬로건을 ‘Mega-Challenge Mega-Change’로 확정했다고 11일 밝혔다.

조직위원회는 슬로건 선정을 위해 1월 22일부터 1월 28일까지 전 국민을 대상으로 선호도 조사를 실시했으며, 총 4825명이 참여했다.

확정된 슬로건은 대회 개최를 계기로 충청권이 세계적 경쟁력을 갖춘 메가시티로 도약하겠다는 비전을 담고 있다. 접두사 ‘Mega-’를 활용해 ‘끝없는 도전(Mega-Challenge)’을 통해 ‘미래지향적 변화(Mega-Change)’를 이끌겠다는 의미를 표현했다. 또한 ‘CH’를 반복해 충청(Chungcheong)의 정체성과 메가시티로서의 상징성을 강조했다.

2027 충청하계유니버시아드 슬로건

슬로건 디자인에는 밝은 미래와 청춘을 상징하는 청색을 기본 색상으로 적용해 대회의 역동성과 미래지향적 가치를 시각적으로 나타냈다.

조직위원회는 확정된 슬로건을 공식 포스터를 비롯해 각종 홍보물과 온·오프라인 마케팅 활동 전반에 활용할 계획이다.

강창희 조직위원장은 “슬로건에 담긴 비전과 가치를 바탕으로 2027 충청 유니버시아드대회를 충청의 도전 정신과 메가시티 도약 의지를 보여주는 국제 스포츠 축제로 만들겠다”고 말했다.

한편 2027 충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일부터 8월 12일까지 12일간 대전과 세종, 충북, 충남 등 충청권 4개 시도에서 개최된다. 150여 개국에서 1만000여 명이 참가해 18개 종목에서 경기를 펼칠 예정이다.