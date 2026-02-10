2027 충청 유니버시아드대회, 저작권 보호 업무협약 체결

2027 충청 유니버시아드대회 조직위원회는 서울 상암동 한국저작권보호원에서 대회 콘텐츠 저작권 보호를 위한 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 협약은 2027 충청 유니버시아드대회의 핵심 자산인 엠블럼과 마스코트 등 공식 상징물의 무단 도용을 방지하고, 국제 대회 수준의 브랜드 가치를 체계적으로 보호하기 위해 마련됐다.

협약식에는 이창섭 조직위원회 부위원장과 박정렬 한국저작권보호원 원장을 비롯해 양 기관 주요 인사 14명이 참석했다.

양 기관은 대회 성공 개최와 저작권 보호 인식 제고를 위한 공동 홍보를 비롯해 상징물 보호 컨설팅과 교육 지원, 온·오프라인 저작권 침해 대응, 기타 상호 협력이 필요한 사항을 공동으로 추진할 계획이다.

조직위원회와 한국저작권보호원은 긴밀한 협력을 통해 대회 운영 과정에서 발생할 수 있는 저작권 분쟁을 사전에 차단하고, 국제 기준에 부합하는 관리 체계를 구축해 대회 전반의 저작권 보호 수준을 강화할 방침이다.

이창섭 조직위원회 부위원장은 "전 세계가 주목하는 국제대회인 만큼 저작권 보호를 국제 기준에 맞춰 철저히 관리하겠다"며 "이번 협약을 통해 대회 브랜드 가치를 안정적으로 지켜나가겠다"고 말했다.

박정렬 한국저작권보호원 원장은 "충청권 최초의 세계 스포츠 대회가 성공적으로 개최되기 위해서는 스포츠 콘텐츠 저작권 보호가 중요하다"며 "국민 모두가 안심하고 대회를 즐길 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편 2027 충청 유니버시아드대회는 2027년 8월 1일부터 8월 12일까지 12일 동안 대전과 세종, 충북, 충남 등 네 개 시도에서 개최된다. 전 세계 150여 개국에서 1만5000여 명의 선수가 참가해 열여덟 개 종목에서 경쟁을 펼칠 예정이다.