HMM, 작년 영업익 1.4조원…시황 약세에 전년비 58.4%↓

국내 최대 해운사 HMM이 지난해 실적 둔화를 공시하며 올해 해운시장에 대해 공급 확대와 수요 증가 제한에 따른 수급 불균형 심화를 경고했다.

HMM은 11일 지난해 연간 매출 10조 8914억원, 영업이익 1조 4612억원을 기록했다고 공시했다. 전년 대비 매출은 6.9%, 영업이익은 58.4% 감소했다. 다만 영업이익률은 13.4%로 두 자릿수를 유지하며 수익성 방어에 성공했다.

HMM은 지난해 컨테이너선 공급과잉과 미국 보호관세 정책으로 인한 무역 위축 등으로 전 노선에서 운임이 하락했다고 설명했다. 상하이 컨테이너운임지수(SCFI)는 지난해 평균 1581p로 전년 평균(2506p) 대비 37% 하락했다. 특히, 주력 노선인 미주서안(-49%), 미주동안(-42%), 유럽노선(-49%) 운임의 하락 폭이 컸다.

해운사 HMM이 운영 중인 컨테이너선 (사진=HMM)

4분기는 해운 시황 약세와 계절적 비수기로 일부 글로벌 선사 실적 적자로 전환했다. 반면, HMM은 전분기 대비 6.9% 증가한 영업이익과 영업이익률 11.7% 기록하며 선방했다.

HMM 관계자는 "항로 운항 효율 최적화, 고수익 화물 유치, 신규 영업 구간 개발 등으로 수익성을 개선했다"고 설명했다.

올해는 신조 컨테이너선의 대량 인도로 공급이 크게 늘어나는 반면, 주요 기관의 수요 증가율 전망은 2.1%에 그쳐 수급 불균형이 심화할 것으로 내다봤다. 여기에 무역 분쟁 심화와 환경 규제 관련 불확실성 확대 등으로 선사들의 서비스 변경과 선복 재배치가 늘어날 것으로 전망했다.

HMM 관계자는 "컨테이너부문, 허브&스포크 기반 네트워크 확장 및 친환경 서비스 강화를 통해 시장 점유율을 확대하고 최적 피더 운영체제 확립 등으로 비용 구조 개선을 추진한다"며 "벌크부문, 인공지능(AI) 산업 관련 광물 자원 운송과 국내 전용선 사업 재개 등 신규 사업기회를 발굴해 안정적 성장을 이어 나갈 방침"이라고 밝혔다.