TYM, 96억원 규모 현금배당 결정

글로벌 농기계 전문기업 TYM은 지난 10일 열린 이사회에서 주주가치 제고를 위하여 배당 확대를 결정했다고 11일 밝혔다.

회사는 결산배당 96억원(주당 240원)을 확정했다. 연간 총 배당 규모는 역대 최대인 총 116억원(주당 290원)을 기록하게 됐다.

TYM은 작년 연결기준 매출액 9천403억원, 영업이익 641억원을 기록했다. 전년 대비 매출 19.2%, 영업이익 298.5% 증가했다. 순이익도 411억원으로 126% 성장했다.

(사진=TYM)

TYM은 해외 시장에서의 매출 확대와 품질 및 서비스 강화를 통해 실적을 견인했으며, 비용 효율화로 수익 구조를 대폭 개선했다. 부채비율을 동종 업계 최저 수준인 102%로 유지하며 재무 건전성까지 확보했다.

회사는 조세특례제한법에 따라 '배당 성향 25% 이상 및 전년대비 배당금 10% 이상 증가'라는 고배당 기업에 부여되는 혜택인 '배당소득 분리과세' 대상 기준을 충족했다.

TYM은 주주가치 제고를 위해 지난 2019년부터 지속적으로 자사주를 매입해왔다. 작년에는 총 발행주식수의 8.1%에 달하는 220억원 규모 자사주 소각을 결정했다.

TYM 관계자는 "주주 투자 가치를 높이고 이뤄낸 성과를 배당으로 환원하는 것이 확고한 경영 철학"이라며 "앞으로도 안정적인 성과를 바탕으로 지속가능한 주주환원 정책을 펼쳐 주주가치 제고에 앞장설 계획"이라고 말했다.