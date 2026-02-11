"메타, 도이치텔레콤에 망 이용대가 520억원 지급해야”

망 이용계약 종료 후 트랜짓으로 트래픽 유발에 대가 산정 이뤄져

방송/통신입력 :2026/02/11 14:48

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

독일 법원이 페이스북과 인스타그램 서비스를 운영하는 메타의 자회사 엣지네트워크서비스에 유효한 계약 없이 도이치텔레콤의 네트워크를 이용했다며 약 3000만 유로(약 520억원)를 지급하라고 명령했다.

10일(현지시간) 모바일월드라이브는 로이터를 인용, 이같이 보도하면서 “메타의 도이치텔레콤 네트워크 이용에 대해 구속력 있는 계약이 존재했는지를 둘러싼 양사 간 오랜 분쟁에 대한 사법적 판단이 나왔다”고 평가했다.

독일 법원이 산정한 망 이용대가는 지난 2021년 3월부터 2024년 8월까지 페이스북, 왓츠앱, 인스타그램 등 메타플랫폼이 사용한 네트워크 서비스 비용이다.

광 네트워크 인프라, 사진_도이치텔레콤

도이치텔레콤은 기존 망 이용계약이 만료된 이후에도 엣지네트워크서비스가 새로운 계약을 체결하지 않고 대규모 트래픽을 전송해왔다고 지적했다. 메타 측은 이에 대해 데이터 전송에 대해 비용을 지불하지 않아도 되는 ‘정산 없는 피어링(settlement-free peering)’ 주장을 펼쳐왔다.

관련기사

독일 법원의 판결은 메타가 한 달 이내 항소하게 되면 연방대법원에 이의를 제기할 수는 있으나 하급심 단계에서는 항소가 불가능한 상태다.

도이치텔레콤은 판결을 두고 “메타는 법 위에 있지 않다”며 “메타는 정당한 대가를 피하기 위해 트랜짓 사업자를 활용하고 있다”고 비판했다.

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
망 이용대가 도이치텔레콤 메타 트랜짓 피어링

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

현대차·엔비디아·카카오, 자율주행 실증 시동…"AI로 역전 가능"

송재혁 삼성전자 사장 "HBM4에서 삼성 본래 모습 다시 보여줄 것"

K팝을 만국의 오페라로…디지털 문화대제국 창시하다

"올림픽 맞아?"…밀라노 동계 올림픽 역대급 무관심 왜

ZDNet Power Center