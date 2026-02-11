현대차 로봇개 스팟, 영국 핵시설 해체 현장 '특급 도우미'

현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 '스팟'이 영국 원자력 시설 해체 현장에서 원격 점검 업무를 수행하며 활용 사례를 넓히고 있다.

11일 업계에 따르면 영국 원자력 시설 해체 당국(NDA) 산하 공기업 셀라필드는 최근 핵시설 해체 현장에 스팟을 투입해 운영 중이라고 공개했다. 이번 사례는 고위험 환경에서 로봇이 사람을 대신해 작업을 수행함으로써 산업 현장의 안전성과 효율성을 높였다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

셀라필드는 영국 내 원자력 시설 해체 및 방사성 폐기물 관리를 담당하는 공기업이다. 방사선 영향과 복잡한 내부 구조로 인해 작업자의 접근이 제한되는 구역이 많아, 정밀한 데이터 확보가 필수적이지만 동시에 안전 확보가 어려운 과제로 남아 있었다.

현대자동차그룹 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟(Spot)’이 셀라필드(Sellafield Ltd) 현장을 순찰하는 모습

셀라필드는 이러한 문제를 해결하기 위해 로봇 기반 점검 체계를 도입했으며, 스팟을 활용해 사람이 직접 진입하기 어려운 구역에서 데이터 수집과 원격 점검을 수행하고 있다고 밝혔다.

현장에 투입된 스팟은 핵시설 환경에 맞춰 각종 감지 센서를 장착했으며, 기동성이 뛰어나 거친 지형이나 계단 등 복잡한 구조물 내부에서도 안정적으로 이동할 수 있는 것이 특징이다.

스팟은 360도 영상 촬영과 3D 라이다(LiDAR) 스캐닝을 통해 현장 구조를 정밀하게 파악하고, 실시간 영상 스트리밍을 통해 관리자가 원격으로 현장 상황을 확인할 수 있도록 지원한다.

감마선과 알파선 측정을 통한 방사선 특성화 작업도 수행하고 있으며, 최근에는 시설 내 방사선 오염 여부를 확인하기 위한 시료 채취(swabbing) 시험 작업도 성공적으로 수행했다.

셀라필드는 스팟 도입 이후 작업자의 위험 노출이 크게 줄었을 뿐 아니라, 로봇이 장시간 점검을 지속할 수 있어 전체 해체 작업 속도도 개선되고 있다고 설명했다.

개인 보호 장비(PPE) 사용 감소로 작업 폐기물이 줄어드는 효과가 나타났고, 고품질 실시간 데이터 확보를 통해 의사결정 속도 역시 향상됐다고 덧붙였다.

이번 프로젝트는 보스턴다이나믹스를 비롯해 현장 맞춤형 로봇 솔루션 기업과 시스템 통합 전문 기업, 영국 로봇·인공지능 협업 조직(RAICo) 등이 협력해 추진됐다.

셀라필드는 2021년 시험 운영을 시작으로 2022~2023년 운용 가능성을 검증했으며, 2024년에는 고위험 방사능 구역에서도 실제 점검 업무에 활용해 현장 이미지와 방사선 데이터를 수집하고 있다고 밝혔다. 2025년에는 영국 원자력 분야 최초로 발전소 허가 구역 외부에서 스팟 원격 시연에 성공하며 완전 원격 작업 가능성도 확인했다.

셀라필드는 향후 스팟에 신규 센서 팩을 적용해 방사능 지도 작성, 환경 특성 분석 등 보다 폭넓은 작업으로 활용 범위를 확대할 계획이다.

관련기사

셀라필드 관계자는 BBC를 통해 "스팟은 위험 구역에 민첩하게 진입할 수 있었고 조작자가 정밀하게 제어할 수 있었다"며 "시설 해체 작업을 보다 안전하고 효율적으로 수행하는 데 기여할 것"이라고 말했다.

이외에도 스팟은 ▲포스코 ▲호주 최대 천연가스 생산업체인 우드사이드 에너지 ▲글로벌 식품 기업인 카길 등의 산업현장에서 감지, 검사, 순찰 업무를 수행하고 있다.