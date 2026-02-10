미쉐린, 현대차 수소전기트럭 엑시언트에 신차용 타이어 공급

미쉐린이 현대자동차 수소전기트럭 '더 뉴 엑시언트 수소전기트럭'에 신차용(OE) 타이어를 공급한다고 10일 밝혔다.

이에 따라 올해 초부터 엑시언트 수소전기트럭 유럽 수출 차량에는 미쉐린 엑스 라인 에너지 타이어가 신차용 타이어로 장착된다.

더 뉴 엑시언트 수소전기트럭은 180kW급 수소연료전지시스템과 최고 출력 350kW급 구동 모터를 탑재해 1회 충전 시 최대 적재 상태에서 720㎞ 이상 주행이 가능한 현대차 대형 상용차다.

미쉐린 엑스 라인 에너지 타이어

미쉐린 엑스 라인 에너지는 장거리 운송 환경에 최적화된 고효율 타이어로, 뛰어난 연료 효율성과 내구성이 특징이다. 매우 낮은 회전저항을 구현한 컴파운드와 강한 내구성의 카카스 기술이 적용돼 유럽 최고 구름저항등급 A를 획득했다.

또한 견고한 구조와 자가 재생 트레드 등 최신기술을 접목한 패턴으로 긴 수명은 물론 수명 내내 안전한 주행을 돕는다.

미셸 주 미쉐린코리아 대표는 "오래 전부터 에너지 효율과 친환경 에너지 전환에 앞장서며 2050년 탄소중립을 향해 나아가고 있는 미쉐린이 전 세계 수소 산업을 선도하는 현대차 최신 수소전기트럭에 미쉐린 타이어를 공급하게 된 것은 매우 뜻깊은 성과"라고 밝혔다.