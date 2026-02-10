BYD코리아, 설 연휴 전후 총 8일간 무상점검 실시

BYD코리아가 다가오는 설 명절을 맞아 BYD 오너 고객의 안전하고 편안한 귀성·귀경길을 지원하기 위해 '설 맞이 무상 점검 캠페인'을 실시한다고 10일 밝혔다.

BYD코리아는 고객 안전을 최우선 가치로 두는 진정성 있는 서비스 철학을 실현하겠다는 목표 아래 지난해 추석에 이어 두 번째 명절 맞이 무상 점검 캠페인을 기획했다.

이번 캠페인은 연휴 전 3일(2월 11일~13일)과 이후 5일(2월 19일~20일, 2월 23일~25일), 총 8일에 걸쳐 전국 17개 BYD Auto 서비스센터에서 진행된다.

BYD코리아, 17개 전국 서비스센터에서 설 맞이 무상점검 서비스 캠페인 실시

캠페인 기간 동안 BYD코리아는 △동력 배터리 상태 △차량 하부 점검 △브레이크 시스템 △ 소모품 교체 필요 여부 점검 등 장거리 운행에 필수적인 항목들에 대한 정밀 무상 점검 서비스를 제공한다. 점검에는 약 30분이 소요되며, 쾌적한 주행 환경을 위한 '차량 실내 연무기 탈취 서비스'도 지원한다.

또한, 캠페인 기간 동안 서비스센터를 방문하는 모든 고객에게 소정의 선물도 증정해, 설 연휴를 맞은 고객들에게 보다 만족스러운 서비스 경험을 제공할 예정이다.

관련기사

BYD코리아 관계자는는 "설 연휴는 장거리 이동이 잦아 차량 컨디션 관리가 무엇보다 중요한 시기인 만큼, 연휴 전·후 무상점검 서비스를 통해 고객들이 보다 안심하고 귀성·귀경길을 오갈 수 있도록 지원하고자 이번 캠페인을 마련했다"고 밝혔다.

BYD코리아는 올해 목표를 연말까지 총 26개 서비스센터 네트워크 구축을 목표로 하고 있다. 지난 1월 승용 브랜드 출범 당시 11개로 시작한 BYD Auto 서비스센터는 현재 17개까지 확충했다.