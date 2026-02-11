롯데백화점, 설 선물 보랭 가방 반납 시 엘포인트 증정

롯데백화점이 설 연휴 다음날인 오는 19일부터 다음 달 15일까지 보랭 가방 회수 프로그램을 진행한다고 11일 밝혔다.

보랭가방은 명절 선물 세트의 신선도를 유지하기 위해 제작된 전용 가방이다. 롯데백화점은 지난 2022년 추석부터 업계 최초로 보랭가방 회수 프로그램을 도입했다. 고객이 그 해 명절에 사용된 보랭 가방을 반납하면 엘포인트를 증정하는 방식이다. 지난 추석까지 보랭 가방 누적 회수량은 9만개를 돌파했다.

회수 대상 품목은 롯데백화점 정육, 곶감, 선어 선물세트 전용 보랭 가방이다. 사은행사장에 비치된 QR 코드를 통해 ‘보랭 가방 회수 이벤트 쿠폰’을 발급 받아 참여할 수 있다. 가방 반납 시 개당 3000점의 엘포인트를 증정한다. 보랭 가방 반납은 1인당 최대 5개까지 가능하다.

본점 지하 1층 사은행사장에서 보랭가방을 반납하고 있다. (제공=롯데백화점)

이성현 롯데백화점 커뮤니케이션부문장은 “보랭가방 회수 이벤트는 고객과 백화점이 탄소 배출을 함께 줄여 나가는 실질적인 ESG 캠페인”이라며 “앞으로도 일상 속에서 자원순환의 가치를 체험할 수 있는 진정성 있는 활동을 지속적으로 선보이며 친환경 경영을 선도해 나가겠다”고 말했다.