환경 플랫폼 빼기, 대전 유성구와 폐기물 데이터 DX 협약

환경 자원 데이터 기업 같다(대표 고재성)는 대전광역시 유성구와 '폐기물 데이터 디지털 전환(DX) 및 자원순환 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 지난 9일 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 협약은 유성구가 작년 초 전국 최초로 도입한 폐기물 QR코드 신청시스템의 성공적 운영 성과를 바탕으로, 폐기물 데이터 DX 전환의 확대와 지방주도 디지털 전환 성공 사례를 전국에 알리기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 같다와 유성구는 ▲폐기물 QR코드 신청시스템 고도화 및 전국 1위 서비스 확대 운영 ▲폐기물 발생·배출 데이터의 실시간 수집 및 분석 체계 구축 ▲대형폐기물 간편배출 모바일 서비스 '빼기' 확대 도입 ▲데이터 기반 자원순환 정책 수립 지원 ▲재활용률 제고를 위한 공동 협력 등을 추진한다.

같다 고재성 대표_정용래 대전 유성구청장

대전광역시 유성구는 인구 약 37만 명의 기초지자체로, 과학도시라는 특성을 기반으로 디지털 전환 행정에 선도적인 역할을 해왔다. 특히 유성구는 작년 초 같다의 환경 플랫폼 '빼기'를 통해 폐기물 QR코드 신청시스템을 도입한 이후, 이용률 및 주민 만족도에서 전국 전체1위를 달성하며 지방주도 DX 전환의 대표 성공 사례로 주목받고 있다. 같다의 '빼기'는 기존에 가공되지 않았던 폐기물 데이터를 실시간으로 수집·분석해 효율적인 환경 정책 수립을 가능하게 하고, 전국 통합 시스템을 통해 환경자원 품목 정보부터 가공 여부까지 체계적으로 관리할 수 있도록 지원한다.

정용래 유성구청장은 "유성구는 지방주도 디지털 전환의 선두주자로서, 폐기물 관리 DX 전환을 통해 구민 편의를 높이고 데이터에 기반한 과학적 자원순환 정책을 추진하겠다"며 "폐기물 QR코드 신청시스템이 전국 1위를 기록한 것은 유성구 행정의 디지털 혁신 역량을 입증한 것이며, 이번 협약이 유성구의 환경 행정 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

같다 고재성 대표는 "빼기의 데이터 기술과 전국 통합 관리 시스템을 바탕으로 유성구 주민과 지자체 모두가 만족하는 자원순환 문화를 만들어 나가겠다"며 "유성구가 지방주도 DX 전환의 성공 모델이 된 것처럼, 올해 빼기는 광역시 확대에 따라 이용자 수를 330만까지 높이고 BEP(손익분기점)을 넘겨 지속가능한 필수 서비스로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.