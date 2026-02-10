KT알파쇼핑, 테이블웨어 브랜드데이 특별방송

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 다가오는 봄 이사 및 혼수 시즌을 앞두고 코렐 브랜드, 메이페어 등 인기 테이블웨어를 특별 구성, 파격 할인가에 선보이는 브랜드데이 특집전을 방송한다고 10일 밝혔다.

오는 12일 19시대부터는 글로벌 키친웨어 코렐 브랜드가 소형 주방가전 시장에 본격 진출하기 위해 지난 11월 말 출시한 ‘코렐 일렉 에어글라스 바사칸’을 출시 방송한다.

기존 에어프라이어 사용 시 조리과정 확인의 어려움을 개선한 혁신적인 모델로 투명한 강화 내열유리 바스켓으로 디자인해 조리과정을 직접 눈으로 볼 수 있을 뿐 아니라 요리 후 즉시 플레이팅은 물론, 뚜껑을 덮어 바로 냉장 보관까지도 가능하다. 또한 원하는 메뉴에 따라 시간 및 온도가 자동 세팅돼 원터치 방식으로 간편하게 조리할 수 있고, 공기 순환과 열 압력을 이용한 코렐 일렉만의 ‘히팅 팟’ 시스템으로 기름 없이도 맛있는 요리를 즐길 수 있다.

KT알파 쇼핑

방송에서만 기본 구성 외에 1.5L 내열유리, 유리뚜껑, 오일 트레이를 2개씩 추가 증정한다.

연이어 20시대에는 코렐 브랜드가 선보이는 ‘코렐 코디네이츠 로즈몬트 테이블웨어 홈세트(33P)’가 방송된다. 지난 1월 3일 홈쇼핑 단독 첫 방송 시 종료 시간을 10분 앞두고 준비한 물량이 모두 매진된 바 있다. KT알파 쇼핑은 많은 고객들의 성원에 힘입어 앵콜 방송을 준비했다.

이 상품은 따뜻한 아이보리 톤에 섬세한 로즈 및 골드 패턴이 들어간 깔끔한 디자인으로 어떤 음식에나 조화롭게 잘 어울려 일상에서 사용하기 좋다. 강화 포셀린 소재로 제작해 도자기와 같이 매끄럽고 깨끗하면서도 강도 및 내구성을 높여 균열, 스크래치 등에 강하다. 또한 무늬를 유약 아래에 넣는 언더글레이즈 공법을 사용해 오래 사용해도 무늬가 벗겨지거나 변색될 걱정을 줄였다.

이번 특집방송에서는 기존 31P에 정사각접시 2P를 추가 구성해 총 33P의 다양한 식기 홈세트를 기존가에서 24만원 할인된 15만 9천원에 만나볼 수 있다.

오는 17일에는 실용 디너웨어 브랜드 ‘메이페어’ 특집전을 방송한다. SCT 강화 공법으로 내구성이 강한 소재와, 유럽 디자이너와 콜라보한 디자인을 강점으로 홈쇼핑 시장에서 입소문을 탄 제품이다. 17일 19시대부터 ‘메이페어 플뢰르데샹 유리밀폐용기(11종)’, ‘메이페어 플뢰르데샹 디너세트(33P)’를 연이어 2시간 동안 방송한다.

지난해 9월 KT알파 쇼핑에서 단독기획으로 선보인 ‘메이페어 플뢰르데샹’ 유리밀폐용기와 디너세트는 총 22만세트 이상 판매돼 주문액 17억원 이상의 실적을 올렸으며, 편성된 방송 모두 목표치를 상회한 것은 물론 최대 170% 가까운 목표 달성률을 기록한 바 있다. 이번 특집방송에서는 50% 슈퍼 빅 세일과 함께 모바일 5% 청구할인까지 더해 만나볼 수 있다.