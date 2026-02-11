[인사]과학기술정보통신부

인사입력 :2026/02/11 06:39

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇전보(과장급)

▲ 소프트웨어산업과장 권오민

▲ 디지털소통팀장 박수진

▲ 디지털포용정책팀장 정준욱

박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
과학기술정보통신부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

[쿠팡 사태⑤] "조회도 유출"…지능형 해킹 아닌 ‘관리 부실’ 결론

[단독] 한정애 "거래소 지분제한·은행 중심 스테이블코인 발행 법안 발의"

[유미's 픽] 李 'AI 고속도로'가 바꾼 판…정부 GPU 지원, 스타트업 실험에 불 붙였다

[쿠팡 사태⑥] 보안 전문가들 "기본도 안 지킨 인재" 한목소리

ZDNet Power Center