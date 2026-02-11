ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사]과학기술정보통신부
인사
입력 :2026/02/11 06:39
박희범 기자
◇전보(과장급)
▲ 소프트웨어산업과장
권오민
▲ 디지털소통팀장
박수진
▲ 디지털포용정책팀장
정준욱
과학기술정보통신부
