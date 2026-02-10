지방행정 인허가·생활편의 데이터, '공공데이터 포털'로 통합

한국지역정보개발원이 공공데이터 포털을 단일 플랫폼으로 결합해 인공지능(AI) 시대 데이터 활용 제고에 나선다.

한국지역정보개발원은 전국 지방자치단체에서 생산되는 지방행정 인허가 정보와 생활편의 데이터를 '공공데이터 포털'로 통합해 본격 운영한다고 10일 밝혔다.

개발원은 기존 '지방행정 인허가데이터 개방 포털'과 공공데이터 포털로 나뉘어 제공되던 정보가 이번 통합을 통해 하나의 창구로 일원화했다. 이용자들은 공공데이터 포털에서 전국 업종별 인허가 정보와 생활편의 데이터를 보다 쉽고 편리하게 확인하고 활용할 수 있게 됐다.

한국지역정보개발원이 지방행정 인허가 정보와 생활편의 데이터를 단일 포털로 통합 운영한다. (사진=한국지역정보개발원)

통합 대상은 일반음식점, 통신판매업 등 195종의 지방행정 인허가 정보와 민방위 대피시설, CCTV, 무인민원발급기 등 14종의 생활편의 정보로 총 209종의 데이터가 제공된다.

특히 개발원은 이번 통합 과정에서 개발자를 위한 API 방식 데이터 제공을 전면 확대했다. 기존에는 197종만 API로 제공했으나 이번 개선을 통해 전체 209종 데이터를 모두 API 형태로 이용할 수 있게 됐다.

특정 업종의 분포 현황과 변화 흐름을 보다 쉽게 분석할 수 있고 데이터 기반 서비스 개발과 연구 활용도 역시 높인다는 방침이다. 아울러 과거 이력 데이터도 함께 제공해 업종별 증감 추이와 지역별 변화 패턴을 분석하는 시계열 기반 활용을 지원한다.

개발원은 기존 이용자의 서비스 이용에 불편이 없도록 지방행정 인허가데이터 개방 포털을 오는 4월 15일까지 한시적으로 병행 운영할 예정이다.

박덕수 한국지역정보개발원장은 "이번 지방행정 인허가 데이터 통합 개방은 공공데이터를 보다 쉽게 활용할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 데이터 품질 관리와 플랫폼 안정성 강화를 통해 AI와 고부가가치 데이터 활용을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.