AI 민주정부 구현 시동…행안부, 180억원 공공 지원사업 추진

정부가 국정과제인 세계 최고의 인공지능(AI) 민주정부를 구현에 박차를 가한다. AI 기술을 중앙·지방정부에 도입해 국민이 체감하는 변화를 만들어 나간다는 목표다.

행정안전부는 180억원 규모 공공 AI 지원사업을 추진한다고 10일 밝혔다.

이번 사업 공모를 통해 선정된 중앙·지방정부의 혁신 과제는 행정 업무 핵심 도구로 AI를 활용하도록 지원하는 마중물 역할을 할 전망이다.

윤호중 행안부 장관 (사진=행안부)

특히 보안성을 갖춘 범정부 AI 공통 기반을 토대로 기술을 적용해 업무 효율은 높이고 국민 편의는 극대화하는 성과 사례를 만드는 데 역량을 집중한다.

행안부는 단순 시스템 개발을 지원하는 것을 넘어 정부 서비스 전반에 AI가 자연스럽게 스며들게 하는 데 목표를 뒀다.

아울러 사업 전문성을 높이기 위해 한국지능정보사회진흥원(NIA)이 사업 전 과정에 참여한다. NIA는 과제 선정부터 사업 계획 수립, 사업자 선정, 진도 점검까지 밀착 지원해 결과물의 품질을 보장할 계획이다.

행안부는 지난달 30일 사업 설명회를 열어 중앙·지방정부 담당자를 대상으로 사업 추진 방향과 목표를 공유했고 오는 13일까지 과제 공모를 진행한다.

민관 전문가로 구성된 선정위원회에서 적합성, 실현 가능성, 확산 가능성 등을 종합적으로 평가해 실질적인 성과를 낼 수 있는 10여 개 과제를 최종 선정할 방침이다.

특히 지방정부 AI 활용 과제도 함께 선정할 예정이다. 재정자립도 등을 고려해 국비를 차등 지원함으로써 지역 간 AI 기술 격차 없이 모든 국민이 고른 혜택을 누릴 수 있도록 뒷받침한다는 목표다.

행안부는 이달 말까지 과제 선정 절차를 마무리하고 신속하게 조달 계약에 착수해 사업에 속도를 낼 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 "이번 사업은 중앙·지방정부가 AI를 도입할 때 겪는 진입 장벽을 낮춰 국민 삶에 실질적인 변화를 이끌어 내는 핵심 동력이 될 것"이라며 "우수한 현장의 과제들을 엄선해 공공부문 AI 도입을 선도하고 AI 민주정부를 조속히 실현하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.