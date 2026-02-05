[현장] 총 6조원 규모 DR 시장 열린다…행안부, 재해복구 인프라 구축 로드맵 공개

행정안전부(이하 행안부)가 향후 총 6조원 이상이 투입될 것으로 예상되는 국가 재해복구(DR) 인프라 구축 로드맵을 공개했다.

올해는 총 3천434억원 규모 예산을 바탕으로 액티브-액티브 DR 구축과 스토리지 DR, 정보화전략계획(ISP) 수립 등 단계별 사업을 본격 추진한다.

5일 행안부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)은 서울 중구에서 민간 클라우드 기업과 시스템통합(SI) 업체, 공공기관 관계자를 대상으로 재해복구 시스템 구축 사업 설명회를 개최했다. 이번 설명회는 주요 관계자 250명 이상이 몰리며 업계 높은 관심을 끌었다.

행정안전부 배일권 인공지능정부기반국장(사진=남혁우 기자)

재해복구 인프라 예산 연간 1조원씩 총 6조원 예상… 올해 3434억으로 첫발

행안부 배일권 인공지능정부기반국장은 설명회에서 "대전 국가정보자원관리원 화재를 계기로 정부 DR 체계를 근본적으로 재설계할 필요성이 커졌다"며 "올해는 시작 단계일 뿐이며 향후 DR 인프라는 수년에 걸쳐 지속적으로 투자될 국가 핵심 기반"이라고 밝혔다.

이어 "재해복구 사업은 올해로 끝나는 단기 사업이 아니라 현재 대전센터를 중심으로 한 1단계 사업을 추진하고 있지만, 광주센터와 외부 기관 시스템까지 포함한 중장기 재해복구 로드맵을 마련 중이라"고 강조했다.

NIA 정부만 인공지능정부본부장은 "핵심 시스템을 중심으로 전체 재해복구 체계를 구축할 경우 필요한 예산은 6조원 이상으로 추산돼 연차별로 보면 매년 1조원 안팎에 달하는 투자가 필요할 수 있다"며 "올해 사업을 시작으로 향후에도 재해복구 관련 사업은 계속 이어질 것"이라고 설명했다.

행안부는 올해 DR 관련 예산으로 총 3434억원을 확보했으며 이를 4개 축으로 나눠 추진한다. ▲재해복구 구축을 위한 정보화전략계획(ISP) 수립에 388억원 ▲실제 구축 사업인 액티브-액티브 DR 구축에 2120억원 ▲스토리지 기반 DR 구축에 940억원을 투입한다. ▲국정자원 운영 체계와 데이터센터 역할 재정립을 위한 국정자원 혁신 ISP에는 15억원이 배정됐다.

RTO 기준 재설계, 핵심망 '1시간 내 복구'

재해복구 체계의 기준도 전면 개편된다. 행안부 고경두 사무관은 "재해복구 시스템 구축 기준은 아직 확정 고시 전 단계"라며 "국가 핵심 시스템과 대국민 필수 시스템을 중심으로 복구목표시간(RTO)을 먼저 설정하고 이를 만족하는 방식으로 DR 유형을 설계하는 것이 기본 원칙"이라고 설명했다.

이어 "모든 시스템을 일괄적으로 액티브-액티브로 구축하는 것이 아니라 중요성에 따라 목표 복구시간을 달성할 수 있는 현실적인 구조를 만드는 것이 핵심"이라고 밝혔다.

행정안전부 인공지능정부 기반북 정보자원혁신과 고경두 전산사무관(사진=남혁우 기자)

이에 따라 국가 핵심 시스템은 재해 발생 후 1시간 이내, 대국민 필수 시스템은 12시간 이내, 행정 중요 시스템은 1일에서 5일 이내 복구를 목표로 설정한다. 액티브-액티브 DR 여부는 사전에 고정하지 않고, ISP 결과를 통해 시스템별로 결정한다.

DR 구축 ISP 사업 대상은 대전센터에 위치한 국가 핵심 및 대국민 필수 시스템 97개다. 행안부는 이를 1차부터 3차까지 나눠 발주한다.

1차는 민간 클라우드 기반 액티브-액티브 DR 대상 18개 시스템으로 디지털서비스 전문계약 제도를 활용해 대기업 참여 제한 없이 추진된다. 2차는 공공 대상 약 22개 시스템으로 일반 발주 방식이 적용되며, 3차는 2027년 이후 구축을 전제로 한 설계 중심 사업이다.

ISP 3단계 분할 발주…1차 사업 대기업 참여제한 해제

대기업 참여 제한에 대해서는 사업 유형별로 차등 적용한다는 방침이다. 행안부는 1차 ISP 사업은 제도상 대기업 참여 제한이 없다고 설명했다. 다만 2차 공공 ISP는 현행 제도를 따를 수밖에 없다고 밝혔다.

대신 실제 구축 사업 단계에서는 시스템 난이도와 기관 의견을 고려해 일부 물량에 한해 대기업 참여 제한 해제를 검토하겠다는 입장이다. 국정자원 혁신 ISP 역시 대기업 참여 제한 여부를 별도로 검토 중이다.

액티브-액티브 DR 본사업은 민간과 공공으로 구분된다. 민간 대상 시스템은 대전센터에서 민간 클라우드로 이전한 뒤, 서로 다른 리전이나 가용존을 활용해 이중화 구조를 구축한다.

공공 대상 시스템은 대전센터의 주 시스템을 유지한 채 공주센터에 DR을 구축한다. 센터 간 거리는 기술적 제약을 고려해 40km 내외를 기준으로 검토하되, 네트워크 품질에 따라 유연하게 판단한다는 설명이다.

스토리지 DR 구축 사업은 DR 체계가 없는 시스템을 중심으로 약 1백21개를 대상으로 추진된다.

2026 재해복구 시스템 구축 사업 설명회(사진=남혁우 기자)

정부만 본부장은 "단순 백업이 아니라, 실제 재해 발생 시 서비스를 살릴 수 있도록 최소 서버풀까지 함께 구성하는 것이 핵심"이라고 밝혔다. 해당 사업은 단일 발주를 원칙으로 검토 중이며, 내부 정리 상황에 따라 단계 발주 가능성도 열어뒀다.

행안부는 국정자원 혁신 ISP를 통해 대전센터 노후화 문제와 함께 공공·민간 클라우드를 아우르는 통합 관리 역할을 재정립할 계획이다. 대전센터에 남아 있는 SLA 기준 693개 시스템을 대상으로 공공에 남길 것과 민간으로 이전할 것을 구분하는 로드맵을 마련해 2030년까지 단계적으로 이전을 추진한다는 구상이다.

배일권 국장은 "재해 상황에서도 행정 서비스가 중단되지 않는 것이 목표"라며 "정부와 민간이 함께 참여하는 DR 인프라 시장을 단계적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.