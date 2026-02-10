웰로, 고향사랑기부 행사 열어

웰로가 설 명절을 맞아 고향사랑기부제 참여자를 대상으로 한 이벤트를 연다.

이번 이벤트는 이달 18일까지 웰로 플랫폼에서 고향사랑기부에 참여한 이용자를 대상으로 진행된다. 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 해당 지역 답례품을 받고 세액공제도 받을 수 있는 제도다.

웰로는 답례품을 명절 선물로 활용할 수 있도록 수령지를 가족·친지 주소로도 지정할 수 있게 했다. 기부자가 직접 전달하지 않아도 답례품을 원하는 곳으로 발송할 수 있어, 명절 시즌 활용도를 높였다는 설명이다.

(사진=웰로)

이벤트 기간 기부자는 별도 절차 없이 자동으로 추첨 이벤트에 응모된다. 웰로는 추첨을 통해 순금 골드바, 순금 코인, 생활 서비스 쿠폰으로 교환 가능한 ‘웰포인트’ 등 경품을 제공한다.