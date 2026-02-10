웰로, 고향사랑기부 행사 열어

웰로가 설 명절을 맞아 고향사랑기부제 참여자를 대상으로 한 이벤트를 연다.
이번 이벤트는 이달 18일까지 웰로 플랫폼에서 고향사랑기부에 참여한 이용자를 대상으로 진행된다. 고향사랑기부제는 개인이 주소지를 제외한 지방자치단체에 기부하면 해당 지역 답례품을 받고 세액공제도 받을 수 있는 제도다.
웰로는 답례품을 명절 선물로 활용할 수 있도록 수령지를 가족·친지 주소로도 지정할 수 있게 했다. 기부자가 직접 전달하지 않아도 답례품을 원하는 곳으로 발송할 수 있어, 명절 시즌 활용도를 높였다는 설명이다.
이벤트 기간 기부자는 별도 절차 없이 자동으로 추첨 이벤트에 응모된다. 웰로는 추첨을 통해 순금 골드바, 순금 코인, 생활 서비스 쿠폰으로 교환 가능한 ‘웰포인트’ 등 경품을 제공한다.
관련기사
- 웰로, ‘대한민국 GovTech 2026 전망’ 리포트 발표2026.02.04
- 웰로, 2025년 고향사랑기부금 140억원 모금2026.01.29
- 웰로, 728조원 정부 예산 분석…육아·청년·노후 혜택 뭐가 달라지나2026.01.12
- 웰로, ‘2026 정부지원사업 전략 리포트’ 공개2026.01.07