타겟, 또 인력 감축…공급망·매장 지원 500명 줄여

미국 유통업체 타겟이 공급망과 매장 지원 부문에서 약 500명을 감원한다. 매장 운영을 단순화하고 고객 경험을 개선하기 위한 조치다.

9일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 에이드리 코스탄조 타겟 최고매장책임자(CSO)와 그레천 매카시 최고공급망·물류책임자(CSCL)는 내부 메모를 통해 “현장 조직 구조를 간소화하고 매장 책임자들이 고객의 요구를 더 효과적으로 충족할 수 있도록 권한을 강화할 것”이라고 밝혔다.

이번 조치로 공급망 거점 전반에서 약 400개 직무가 폐지된다. 두 임원은 이를 통해 절감한 비용을 매장 인력 확충에 재투자할 수 있을 것이라고 설명했다.

(사진=타겟 홈페이지)

이와 별도로 지역 시니어 디렉터, 인사 비즈니스 파트너, 식음료 코디네이터 등 매장을 지원하는 직무 약 100개도 감축 대상에 포함됐다.

회사 대변인은 이번 인력 감축과 관련한 추가적인 논평을 거부했다.

타겟은 마이클 피델케 신임 최고경영자(CEO) 체제에서 성장 회복을 추진하고 있다. 매장 경험 개선은 장기간 이어진 매출 부진을 반전시키기 위한 핵심 과제 중 하나다.

최근 타겟은 미국 내 약 2000개 매장에서 계산 대기 시간을 줄이고 상품 재고 가용성을 높이는 데 집중하고 있으며 매장 직원들에게 고객 응대 시 미소와 눈맞춤, 인사를 지시하고 있다.

실적 부진에 대한 시장의 우려는 여전하다. 타겟 주가는 이날 기준 최근 12개월 동안 약 12% 하락했다.

타겟은 지난해에도 약 1800개의 본사 직무를 없앤 바 있다. 이는 10년 만에 단행한 첫 대규모 조직 개편이었다.