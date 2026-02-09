필립스, '바디그루머 3000 시리즈' 출시

필립스코리아는 6중 쉐이빙 시스템으로 매끄럽고 깔끔한 제모를 돕는 '바디그루머 3000 시리즈'를 출시했다고 9일 밝혔다.

필립스 '바디그루머 3000 시리즈'는 양쪽 사이드 트리머와 중앙 블레이드로 구성된 '3 블레이드 시스템'과 피부 보호 가드, 저자극 포일, 라운드 팁의 '트리플 프로텍트 시스템'을 결합한 6중 쉐이빙 시스템을 적용했다.

필립스 '바디그루머 3000 시리즈' (사진=필립스코리아)

이를 통해 피부 표면에 최대 0.2mm까지 정밀하게 밀착해 제모할 수 있으며, 피부 자극을 최소화한 부드러운 체모 관리가 가능하다.

2mm 트리밍 빗을 함께 제공해 사용자 취향에 맞춰 체모 길이를 정리할 수 있다. 방수 기능을 지원해 건식은 물론 샤워 중에도 사용할 수 있으며, 완충 시 최대 60분까지 무선으로 사용할 수 있다.

필립스코리아 관계자는 "피부 자극을 줄이면서도 필립스 면도기만의 절삭 기술을 바디 그루밍에 적용해, 일상 속 체모 관리를 실용적으로 돕는 선택지가 될 것"이라고 말했다.

필립스 바디그루머 3000 시리즈는 쿠팡에서 단독으로 판매된다. 제품에 대한 자세한 사항은 필립스 홈페이지 및 판매 채널 상세 페이지에서 확인할 수 있다.