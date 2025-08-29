필립스 소닉케어, 휴대용 구강세정기 출시

필립스 소닉케어는 휴대용 구강세정기 '콤팩트플로서'를 출시한다고 29일 밝혔다.
신제품은 현재 필립스 소닉케어 구강세정기 라인업 가운데 가장 작은 크기로, 손가방이나 파우치에 손쉽게 휴대할 수 있다.
본체와 물통은 슬라이드 방식으로 결합·분리돼 사용하지 않을 때 부피를 줄일 수 있다. 노즐은 본체 상단 주입구 안에 넣어 별도 케이스 없이도 위생적으로 보관할 수 있다.
필립스 소닉케어 자체 임상실험 결과 분사 부위 플라그를 최대 99.9%까지 제거하는 것으로 나타났다.
기본 구성품인 치간 케어용 '스탠다드 노즐'과 잇몸 케어용 '컴포트 노즐'은 기존보다 얇게 설계돼 더 세밀하면서도 강한 물줄기를 구현한다. 노즐은 360° 회전이 가능해 어금니 뒤편처럼 닿기 어려운 부위까지도 빈틈없이 세정할 수 있다.
제품을 사용할 때는 본체를 위로 밀어 물을 채우고 노즐을 장착하면 된다. 200ml 물통을 채우면 1분간 끊김 없이 세정할 수 있다.
세정 모드는 '펄스', '클린', '센서티브' 3가지로 구강 상태에 맞춰 선택 가능하다. 15초 간격 자동 멈춤 기능을 갖춰 구강을 구역별로 고르게 관리할 수 있다.
관련기사
- 필립스 소닉케어, 음파전동칫솔 2종 출시2025.07.17
- 필립스 소닉케어, '구강보건의 날' 프로모션2025.06.09
- 감기보다 많은 외래진료 1위 '이것'...당신도?2025.06.08
- 필립스 소닉케어, 브랜드 앰배서더 1기 발대식 성료2025.02.20
필립스 소닉케어 관계자는 "신제품은 한번 충전으로 최대 14일간 무선 사용이 가능해 장기간 외부 일정에서도 편리하다"며 "교정 장치나 임플란트로 구강 관리에 어려움을 겪는 이들에게 유용한 솔루션이 될 것"이라고 말했다.
한편 필립스 소닉케어는 신제품 출시를 기념해 오는 9월 30일까지 소닉케어 네이버 공식몰에서 프로모션을 진행한다. 행사 기간 제품을 구매하고 포토상품평을 남기면 네이버페이 포인트 3천333원을 준다.