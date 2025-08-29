필립스 소닉케어, 휴대용 구강세정기 출시

필립스 소닉케어는 휴대용 구강세정기 '콤팩트플로서'를 출시한다고 29일 밝혔다.

신제품은 현재 필립스 소닉케어 구강세정기 라인업 가운데 가장 작은 크기로, 손가방이나 파우치에 손쉽게 휴대할 수 있다.

본체와 물통은 슬라이드 방식으로 결합·분리돼 사용하지 않을 때 부피를 줄일 수 있다. 노즐은 본체 상단 주입구 안에 넣어 별도 케이스 없이도 위생적으로 보관할 수 있다.

필립스 소닉케어 휴대용 구강세정기 '콤팩트플로서' (사진=필립스코리아)

필립스 소닉케어 자체 임상실험 결과 분사 부위 플라그를 최대 99.9%까지 제거하는 것으로 나타났다.

기본 구성품인 치간 케어용 '스탠다드 노즐'과 잇몸 케어용 '컴포트 노즐'은 기존보다 얇게 설계돼 더 세밀하면서도 강한 물줄기를 구현한다. 노즐은 360° 회전이 가능해 어금니 뒤편처럼 닿기 어려운 부위까지도 빈틈없이 세정할 수 있다.

제품을 사용할 때는 본체를 위로 밀어 물을 채우고 노즐을 장착하면 된다. 200ml 물통을 채우면 1분간 끊김 없이 세정할 수 있다.

세정 모드는 '펄스', '클린', '센서티브' 3가지로 구강 상태에 맞춰 선택 가능하다. 15초 간격 자동 멈춤 기능을 갖춰 구강을 구역별로 고르게 관리할 수 있다.

필립스 소닉케어 관계자는 "신제품은 한번 충전으로 최대 14일간 무선 사용이 가능해 장기간 외부 일정에서도 편리하다"며 "교정 장치나 임플란트로 구강 관리에 어려움을 겪는 이들에게 유용한 솔루션이 될 것"이라고 말했다.

한편 필립스 소닉케어는 신제품 출시를 기념해 오는 9월 30일까지 소닉케어 네이버 공식몰에서 프로모션을 진행한다. 행사 기간 제품을 구매하고 포토상품평을 남기면 네이버페이 포인트 3천333원을 준다.