필립스 소닉케어, 입문용 음파전동칫솔 라인업 강화

필립스 소닉케어는 입문용 음파전동칫솔 '뉴 소닉케어 3100'과 '뉴 소닉케어 2100'을 출시한다고 27일 밝혔다.

신제품은 분당 최대 3만1천회 음파 진동으로 미세 공기방울을 생성해 칫솔이 닿기 어려운 치아 사이와 잇몸 구석까지 세정한다.

필립스 소닉케어 입문용 음파전동칫솔 '뉴 소닉케어 3100' (사진=필립스코리아)

필립스 소닉케어 자체 임상실험 결과, '뉴 소닉케어 3100'은 '옵티멀 화이트 칫솔모'를 장착해 수동 칫솔 대비 플라그(치태)를 최대 5배 제거하는 것으로 나타났다.

'뉴 소닉케어 2100'은 치아 틈새 세정에 특화된 '인터케어 칫솔모'를 적용해 수동 칫솔 대비 플라그를 최대 3배 제거하는 것으로 확인됐다.

음파전동칫솔 입문자에게 필요한 핵심 기능도 갖췄다. 처음 14회 사용 동안 강도가 서서히 증가하도록 설계됐으며, 사용자의 취향에 따라 강도를 2단계로 조절할 수 있다.

'쿼드페이서' 기능은 30초마다 다음 세정 구간을 진동으로 안내하고, '스마트 타이머' 는 권장 양치 시간인 2분을 맞출 수 있도록 돕는다.

제품은 화이트와 블랙 두 가지 색상으로 구성됐다. 기존 소닉케어 음파전동칫솔보다 슬림한 디자인을 적용했다. 불필요한 요소를 최소화했다.