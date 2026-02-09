롯데쇼핑 주가 10만원 눈앞…어디까지 갈까

롯데쇼핑 주가가 대형마트 새벽배송 허용 논의와 쿠팡·홈플러스 등 경쟁사 악재가 맞물리며 10만원 고지에 성큼 다가섰다.

여기에 중간배당 등 주주환원을 강화하면서 만년 저평가주라는 오명을 벗을 수 있을지 주목된다.

다만 주가 상승의 주요 동력으로 꼽히는 국내 마트 사업이 여전히 적자에게 벗어나지 못하고 있는 점이 걸림돌로 작용하고 있다는 지적이 나온다.

유통법 완화·경쟁사 악재 겹치며 주가 반등

9일 한국거래소에 따르면 이날 롯데쇼핑 주가는 전 거래일 대비 1.86% 오른 9만8800원에 거래를 마쳤다. 올해 첫 거래일인 1월 2일(6만8600원)과 비교하면 44% 상승한 수준이다. 주가가 반등하기 시작한 것은 지난달 말부터다.

롯데백화점 본점 영플라자 전경. (제공=롯데쇼핑)

경쟁사인 쿠팡의 개인정보 유출 사태가 장기화고 지난해 3월부터 지속된 홈플러스의 기업회생이 잇따른 점포 폐점으로 이어지면서 반사이익 기대감이 주가에 반영된 것으로 해석된다. 여기에 국내 증시 활황에 따른 가계 소비 심리 개선 기대감도 더해졌다.

당정이 대형마트업계 염원으로 꼽히던 유통산업발전법(유통법) 완화 논의를 시작했다는 소식이 알려지면서 주가에 호재로 작용했다.

이들은 유통법에 단서 조항을 추가해 대형마트와 준대규모 점포(SSM)가 심야 시간에 새벽 배송을 허용하는 방안을 논의 중이다. 이에 롯데쇼핑 주가는 지난달 29일부터 이날까지 총 25.1% 상승했다.

중간배당 도입·배당 확대

시장에서는 롯데쇼핑이 10만원 선을 회복할 수 있을지 주목하고 있다.

롯데쇼핑 주가가 10만원을 넘어선 것은 지난 2023년 1월 20일(10만원)이 마지막이다. 이후 주가는 우하향 그래프를 그리다 지난해 1월 2일에는 5만2300원까지 추락했다.

이 때문에 롯데쇼핑에는 만년 저평가주라는 꼬리표가 붙었다. 지난해 3분기 말 기준 롯데쇼핑의 주가순자산비율(PBR)은 0.13배에 그쳤다. PBR은 현재 주가를 주당 순자산가치로 나눈 값으로, 낮을수록 주가가 저평가됐다는 의미로 해석된다.

롯데마트 제타플렉스 서울역점. (제공=롯데마트·슈퍼)

롯데쇼핑은 주가 부양을 위해 주주환원을 강화하고 있다. 지난해 6월 유통업계 최초로 중간배당을 단행했다. 보통주 1주당 배당금은 1200원이며 총 배당금은 339억원 규모다. 시가배당률을 보통주 기준 1.5%였다.

올해에도 배당금을 확대했다. 결산 배당금을 주당 2800원으로 결정하면서 중간배당을 포함한 연간 배당금은 주당 4000원이 됐다. 전년(3800원) 대비 200원 늘어났다.

배당금 총액도 1131억원으로 전년(1074억원)보다 5.3% 확대됐다. 배당 성향이 40%를 넘어서며 배당소득 분리과세 요건도 충족하게 됐다.

증권가 목표가 줄상향…최대 13만6000원 제시

증권사들도 잇따라 롯데쇼핑의 목표가를 상향 조정했다.

NH투자증권은 이날 롯데쇼핑 목표주가를 기존 9만원에서 12만원으로 높였고, 대신증권도 9만원에서 11만5000원으로, 신한투자증권은 9만원에서 12만원으로 각각 상향했다. 키움증권은 10만원에서 13만6000원으로 가장 높은 목표가를 제시했다.

증권가에서는 ▲내수경기 회복 ▲백화점 업황 호황 ▲외국인 관광객 매출 증가 ▲홈플러스 폐점에 따른 반사이익 기대 등을 주가 상승의 배경으로 꼽았다.

박상준 키움증권 연구원은 “내수 소비경기 호조, 외국인 관광객 매출 증가 등에 힘입어 핵심 사업인 백화점 중심의 실적 개선 흐름이 강화될 전망”이라며 “국내 할인점은 국내 주식시장 강세로 소비 회복이 중산층으로 확대될 수 있고 홈플러스 폐점 확대로 반사 수혜가 커질 수 있다”고 분석했다.

이어 “해외 사업은 베트남 백화점과 할인점의 기존점 매출이 크게 증가하고 있고 하노이·호치민 2선 도시에 신규 점포 출점 등을 준비하고 있다”고 덧붙였다.

할인점 적자는 부담…‘주가 발목’ 우려도

롯데쇼핑 국내 마트·슈퍼의 지난해 실적 그래프. (사진=롯데쇼핑 IR)

다만 경쟁사 부진에 따른 실적 개선 기대가 국내 할인점(마트) 사업에 집중돼 있다는 점은 부담 요인으로 지목된다. 국내 마트 사업이 여전히 적자를 벗어나지 못하고 있어서다.

롯데쇼핑에 따르면 지난해 국내 할인점 매출은 3조9252억원으로 전년 대비 3.8% 줄었고 566억원의 영업손실을 냈다. 이에 전체 할인점 실적도 쪼그라들었다.

관련기사

할인점의 지난해 전체 매출은 5조4713억원으로 전년 대비 1.9% 감소했다. 영업이익은 적자(-70억원) 전환했다.

롯데마트 관계자는 “e그로서리가 이관되면서 관련 투자비나 인건비가 늘어난 영향”이라며 “지난해 4분기 소비 쿠폰 영향이나 전반적인 소비 업황이 악화되면서 매출이 줄어들었다”고 설명했다. 이어 “올해 오카도 물류센터가 본격 가동되면서 실질적인 매출 확대가 나타날 전망”이라면서 “올해 3~4분기 중 실적에 반영될 것으로 기대된다”고 덧붙였다.