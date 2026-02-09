씨이랩, AI 인프라 비용 절감 솔루션 '아스트라고 2.0' 출시

AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁·채정환)은 급증하는 기업들의 GPU 비용 부담을 획기적으로 낮추고 운영 효율을 극대화할 수 있는 엔터프라이즈급 GPU 관리 솔루션 ‘아스트라고 2.0(AstraGo 2.0)’을 출시했다고 9일 밝혔다.

최근 AI모델 개발 경쟁이 치열해지며 고가 GPU 확보가 기업의 핵심 과제로 떠오른 가운데, 씨이랩은 한정된 자원의 활용도를 극대화해 기업의 비용 절감을 돕는 솔루션으로 시장 공략에 나선다. 이번에 출시한 AstraGo 2.0은 GPU 자원을 기업 내 여러 조직이 마치 ‘부서 전용 GPU’처럼 효율적으로 나눠 쓸 수 있게 만드는 가상화 및 최적화 기술의 결정체다.

기업들은 고가의 GPU를 도입하고도 부서 간 칸막이식 운영으로 자원 활용률이 떨어지는 비효율을 겪고 있다. 씨이랩은 이러한 시장 니즈를 파악해 AstraGo 2.0에 ▲지능형 스케줄링 ▲실시간 자원 최적화 ▲워크스페이스 기반 멀티테넌트(Multi-tenant) 기능을 탑재했다.

이를 통해 기업은 추가 하드웨어 구매 없이도 기존 인프라의 가동률을 최대치로 끌어올려 천문학적인 AI 인프라 구축 비용을 절감할 수 있게 된다. 이는 단순한 관리 도구를 넘어 기업의 이익률 개선에 직접 기여하는 핵심 솔루션으로 평가받는다.

씨이랩 GPU 클러스터 관리 솔루션 AstraGo 2 이미지

특히 이번 버전의 핵심 경쟁력인 ‘워크스페이스 중심의 멀티테넌트 구조’는 하나의 거대한 GPU 클러스터를 여러 프로젝트 팀이 독립된 공간처럼 안전하게 공유하면서도, 중앙에서는 전체 자원을 통합 관리할 수 있게 한다.

관리자는 조직별·프로젝트별로 GPU 할당량과 우선순위를 정밀하게 제어할 수 있으며, 사용자는 할당 받은 자원 내에서 자유롭게 AI 연구개발을 수행할 수 있어 대규모 AI 센터 운영의 복잡성을 획기적으로 낮췄다.

씨이랩은 이미 포스코DX를 비롯한 국내 유수의 금융, 제조 대기업에 AstraGo를 공급하며 안정성과 기술력을 시장에서 검증받았다. 실제 도입 고객사들은 특정 부서의 자원 독점 문제를 해결하고, GPU 대기 시간을 획기적으로 단축해 월평균 활용률을 극대화하는 성과를 거두고 있다.

회사는 이번 2.0 출시를 기점으로 파트너십을 강화하고 공격적인 영업망 확충에 나선다. 검증된 레퍼런스를 앞세워 국내 엔터프라이즈 시장 점유율을 높이는 한편 북미와 아시아 등 글로벌 AI 인프라 시장 진출에도 속도를 낼 계획이다.

윤세혁 씨이랩 대표는 “AI 전환(AX)이 가속화할수록 한정된 GPU 자원을 얼마나 효율적으로 운영하느냐가 기업 경쟁력의 핵심이 될 것”이라며 “AstraGo 2.0은 고객의 AI 인프라 비용 고민을 해결하는 가장 확실한 대안이며, 이를 통해 씨이랩은 AI 인프라 플랫폼 시장의 리더십을 확고히 할 것”이라고 강조했다.