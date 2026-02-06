씨이랩, 로봇기업 오리온스타와 손잡고 피지컬AI 시장 공략

비전AI 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁·채정환)이 글로벌 로봇 기업 오리온스타코리아(대표 김민수)와 손잡고 차세대 AI 트렌드로 꼽히는 ‘피지컬 AI(Physical AI)’ 시장 공략에 속도를 낸다.

씨이랩은 오리온스타코리아와 ‘피지컬 AI 기반 스마트시티 공동 사업 추진’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 6일 밝혔다. 이번 협약으로 소프트웨어 중심이었던 기존 AI 사업 영역을 로봇 등 하드웨어와 결합한 물리적 환경으로 확장, 실질적인 현장 적용과 수익 창출이 가능한 비즈니스 모델을 확보할 예정이다.

최근 스마트시티 시장은 단순 CCTV 관제나 데이터 분석을 넘어, 로봇과 모빌리티가 직접 서비스를 수행하는 ‘현장형 AI’로 트렌드가 급변하고 있다. 씨이랩은 이러한 시장 변화에 발빠르게 대응, 자사의 강력한 비전 AI 기술(뇌)을 오리온스타의 서비스 로봇(몸)에 이식해 ‘인식(Vision)→판단(Analysis)→행동(Action)’이 모두 가능한 피지컬 AI 통합 솔루션을 선보일 계획이다.

양사는 이번 협력을 통해 ▲스마트시티 특화 AI 서비스 로봇 공동 개발 ▲센서·영상·위치 데이터 통합 AI 플랫폼 구축 ▲국내외 대규모 스마트시티 프로젝트 공동 수주 등을 추진한다. 단순한 실증(PoC) 수준을 넘어, 실제 도시 환경에서 매출이 발생하는 상용화(Commercialization) 단계로 진입한다는 것이 핵심 목표다.

윤세혁 씨이랩 대표와(좌) 김민수 오리온스타코리아 대표(우)가 MOU를 맺고 있다.

파트너사인 오리온스타코리아는 서빙, 물류, 방역 등 다양한 서비스 로봇을 전 세계에 공급하며 기술력과 양산 능력을 검증받은 글로벌 기업이다. 씨이랩은 오리온스타의 글로벌 공급망과 고객 네트워크를 활용해 국내 뿐 아니라 해외 스마트시티 시장으로 사업 영역을 넓힐 예정이다.

씨이랩은 스마트시티 내 방대한 데이터를 처리하는 최적화된 AI 예측 모델과 솔루션을 제공하며, 로봇 시스템과 연동된 통합 관제 플랫폼 역할을 수행한다. 이를 통해 하드웨어 판매와 소프트웨어 구독이 결합된 안정적인 수익 구조를 창출할 것으로 기대된다.

윤세혁 씨이랩 대표는 “이번 협약은 씨이랩의 비전AI 기술이 가상 공간을 넘어 실제 물리적 현장에서 가치를 창출하는 ‘피지컬 AI’ 기업으로 도약하는 중요한 변곡점”이라며 “검증된 로봇 기술과의 결합을 통해 스마트시티 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하고, 기업 가치를 높이겠다”고 강조했다.

김민수 오리온스타코리아 대표는 “씨이랩의 고도화된 비전 AI 기술력과 우리의 로봇 제조 역량이 만나 스마트시티 운영 효율을 극대화하는 혁신적인 서비스를 선보일 것”이라고 말했다.