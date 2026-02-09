[빗썸 사태④] IT·보안 투자 현황…업계 비교 속 평가 엇갈려

빗썸은 금융감독원 전자공시시스템을 통해 연간 약 800억~900억원 규모의 IT 투자를 진행하고 있으며, 보안 투자 비중은 매출액의 약 9.2% 수준이라고 밝혔다.

빗썸은 2025년 초 전산 장애 발생 당시 약 3억6000만원 규모의 보상을 진행한 바 있으며, 현재 코스닥 시장 진입을 위한 기업공개(IPO)를 준비 중인 만큼 보안 역량 강화를 지속하겠다는 입장도 내놓고 있다.

다만 지난해 3분기 누적 기준 빗썸의 매출액은 약 5200억원으로, 유사한 매출 규모를 기록한 일부 증권사와 연간 IT·전산 투자액을 비교할 경우 투자 수준에 대한 해석은 엇갈릴 수 있다는 분석도 나온다.

서울 강남구 빗썸라운지 삼성점.

매출액 대비 IT 투자 비중은 빗썸이 약 15~17%, 해당 증권사가 약 7~8% 수준으로 집계된다. 단순 비율만 놓고 보면 빗썸의 투자 비중이 높아 보이지만, 빗썸은 전산 시스템을 구축·확장하는 단계에 있는 반면 증권사는 이미 구축된 시스템을 기반으로 유지·보수를 중심으로 운영하고 있다는 점에서 직접 비교에는 한계가 있다는 지적이다. 또한 빗썸은 거래, 결제, 예탁 기능을 동시에 수행하는 구조라는 점도 고려 요소로 거론된다.

시장에서는 향후 거래대금이 감소하는 이른바 ‘크립토 윈터’ 국면이 도래할 경우, 현재와 같은 IT 시스템 및 인적 자본 투자가 지속될 수 있을지 여부도 관전 포인트로 꼽고 있다.

실제로 빗썸은 2023년 하반기 영업이익 감소 국면에서 희망퇴직을 실시한 바 있다. 향후 영업이익이 감소할 경우, 고정적인 전산 관련 비용이 수익성에 미치는 영향과 이에 따른 투자 기조 변화 가능성도 함께 점검할 필요가 있다는 분석이 나온다.