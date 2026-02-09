KT스카이라이프, 작년 영업익 230억…흑자 전환

KT스카이라이프는 연결 기준 지난해 연간 매출 9842억원, 영업이익 230억원을 기록했다고 9일 밝혔다.

매출은 전년보다 3.8% 감소했지만, 영업익은 전년 11억원 손실에서 흑자전환했다.

지난해 4분기엔 매출 2471억원, 영업손실 115억원을 기록했다.

사진-KT스카이라이프

자회사 무형자산 상각비와 손상차손이 크게 감소하면서 수익 구조가 안정화됐다고 회사는 설명했다. 이에 따라 이자 비용, 세금, 감가상각비 차감 전 이익인 EBITDA는 1643억원을 기록했다.

가입자 성장세는 실적 개선의 핵심 동력으로 작용했다. 지난해 7월 출시한 ‘ipit TV’는 출시 반년 만에 누적 유지 가입자 12만4000명을 돌파했다.

관련기사

통신 서비스 부문에서도 성장세가 뚜렷했다. 인터넷 유지 가입자는 59만8000명으로 전년 대비 약 20% 증가했다. 모바일 서비스 가입자 역시 44만3000명을 기록, 성장 흐름을 이어갔다.

최영범 KT스카이라이프 대표는 “지난해 신규 상품 ‘ipit TV’를 통해 방송 사업의 반등 기반을 마련하고, 연결 기준 연간 영업이익 흑자 전환을 달성한 의미 있는 한 해였다”며 “올해도 성장을 통해 기업 가치를 높여 나가겠다”고 밝혔다.