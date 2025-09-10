KT스카이라이프, 제휴사 골라 쓰는 요금제 ‘라이프핏’ 출시

KT스카이라이프는 이용자의 생활과 취향을 반영한 선택제 알뜰폰 요금제 ‘라이프핏’을 출시했다고 10일 밝혔다.

라이프핏은 기존 제휴형 상품을 새롭게 브랜딩한 요금제로, 이용자의 라이프스타일에 맞춰 매월 실질적인 프로모션을 제공한다. 이 프로모션은 ▲독서 ▲편의점 ▲리빙 ▲엔터테인먼트 ▲페이 카테고리의 14개 제휴 브랜드 중 자신에게 필요한 구성을 직접 선택할 수 있다.

KT스카이라이프는 라이프핏 전용 페이지를 신설하고, 제휴 브랜드 로고와 프로모션 정보를 전면에 배치했다. 이와 함께 ‘제휴 혜택 적용가’를 표기해 고객이 실제 부담하는 금액을 직관적으로 확인할 수 있도록 편의성을 강화했다. 오는 10월에는 이용자 성향 테스트 기반의 맞춤형 요금제 추천 기능과 관심사별 필터를 도입해 요금제 탐색 절차를 더욱 간소화할 계획이다.

최재욱 KT스카이라이프 디지털고객본부 본부장은 “알뜰폰 업계가 복잡한 사은품 경쟁에 집중해왔다면, 라이프핏은 고객이 실제로 체감할 수 있는 실질 혜택 중심으로 커뮤니케이션 하는 것이 핵심” 이라며, “앞으로 고객이 자신의 라이프스타일에 맞는 혜택을 쉽게 이해하고 선택할 수 있도록 큐레이션을 강화해, 신뢰받는 요금제로 자리매김할 것”이라고 말했다.