대시보드 넘어 의사결정 자동화로…데클라, 공급망 AI 수혜 '톡톡'

글로벌 기업들이 공급망 운영에서 '대시보드 기반 모니터링'을 넘어 '실시간 의사결정 자동화'를 본격 도입하고 있는 가운데 데클라(Decklar·옛 롬비)가 지난해 뚜렷한 성장세를 보였다. 단순 가시성 도구보다 리스크 대응과 운영 효율을 동시에 높이는 의사결정 인프라가 글로벌 대기업의 표준으로 자리 잡은 것이 긍정적인 영향을 줬기 때문이다.



데클라는 지난해 매출이 전년 대비 48% 증가했다고 6일 밝혔다. 구체적인 매출 금액은 밝히지 않았으나, 조정 상각전영업이익(EBITDA) 기준으로 3개 분기 연속 흑자를 기록했다고 공개했다.

영업활동 현금흐름도 중립 수준에 도달했고, 평균 고객 계약 기간은 약 3년으로 집계됐다. 회사 측은 이러한 실적이 글로벌 2000대 기업을 중심으로 디시전 AI(Decision AI)가 공급망 운영 전반에 내재화된 결과라고 설명했다.

데클라는 지난해 9월 공식 리브랜딩을 통해 기존 가시성 중심 플랫폼에서 '실시간 의사결정 AI 기업(Real-Time Decision AI)'으로의 전환을 선언했다. 공급망 관리의 초점이 '무엇이 발생했는지 확인하는 단계'에서 '다음에 무엇을 해야 하는지를 즉시 결정하는 단계'로 이동하고 있다는 판단에서다.

산제이 샤르마 데클라 최고경영자(CEO)는 "지난 12개월 동안 4개 대륙에서 50명 이상의 공급망 리더들과 대화를 나눈 결과, 화물을 움직이는 것은 대시보드가 아니라 의사결정이라는 점이 분명해졌다"며 "우리는 기업이 신뢰할 수 있는 의사결정을 실행으로 전환하는 인프라를 구축해왔다"고 말했다.

데클라의 디시전 AI는 10년에 걸쳐 축적된 독자적인 공급망 지식 그래프(Supply Chain Knowledge Graph)를 기반으로 작동한다. 해당 지식 그래프는 전 세계 상업용 무역 경로의 50% 이상을 매핑하고 있으며 1만5000개 이상의 레인에 걸친 1000만 개 이상의 노드와 하루 평균 1200만 건의 실시간 선적 신호, 10억 건 이상의 과거 물류 이벤트 데이터로 지속적으로 강화되고 있다.

이 같은 데이터 기반은 시간이 지날수록 정밀도가 높아지는 구조다. 새로운 선적이 추적될 때마다 디시전 AI의 정확도와 추론 성능은 주당 1~3%씩 개선된다. 이는 글로벌 대기업들이 데클라 플랫폼을 '의사결정 계층(Decision Layer)'으로 채택하는 배경이 되고 있다.

지난해 하반기에는 실제 엔터프라이즈 환경에 디시전 AI 플랫폼을 본격적으로 구축했다. 현재 고객들은 데클라가 제공하는 8가지 디시전 AI 솔루션 가운데 평균 2.3개를 자사 공급망 워크플로우에 내재화한 것으로 나타났다. 이에 대해 회사 측은 단일 기능 도입을 넘어 운영 전반에 걸쳐 의사결정 로직을 확장하는 사례가 늘고 있다고 설명했다.

같은 기간 세계 최초의 완전 자율형 물류 컨트롤 타워 '레이다(RADAR)'도 선보였다. '레이다'는 단순 모니터링 대시보드가 아닌 공급망 운영을 위한 지휘·통제 센터 역할을 수행한다. 예외 상황을 자동으로 감지하고 이해관계자에게 단계별로 지능적인 보고를 수행하며 규정 준수와 서비스 수준에 영향을 미치는 이슈를 신속히 해결하도록 설계됐다.

또 데클라는 공급망 인텔리전스의 범위가 선적 단위에서 자산 단위로 확대되고 있다고 진단했다. 랙, 빈, 철도 차량, 탱크, 회수형 공급망 장비 등 다양한 자산이 지속적으로 센싱되고 평가돼 운영 의사결정에 반영되는 환경이 빠르게 확산되고 있다는 것이다.

더불어 데클라는 향후 공급망 소프트웨어의 경쟁력이 단순한 가시성 제공이 아닌 중단 리스크를 얼마나 빠르게 감지하고 자동으로 해결할 수 있는지에 따라 좌우될 것으로 내다봤다.

샤르마 CEO는 "올해는 예외 탐지를 넘어 자율적 해결 루프(Autonomous Resolution Loops)로 디시전 AI를 확장할 것"이라며 "설명 가능하고 측정 가능한 엔터프라이즈급 AI를 통해 실시간 공급망 의사결정의 운영 표준을 제시하겠다"고 말했다.