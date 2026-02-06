SKB "초고속인터넷·IPTV 신규 가입자는 출동비 무료"

4월30일까지 '웰컴! TV테리어' 프로모션

SK브로드밴드는 4월30일까지 ‘웰컴! TV테리어’ 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

‘인공지능(AI) 5 셋톱박스’와 ‘기가 와이파이7’ 신규 가입자 대상으로 IPTV 출동비 무료, 네이버페이 증정, 안심 패키지 요금 할인 등을 마련했다.

AI 5 셋톱박스와 Btv 스탠다드 요금제 이상 가입자는 IPTV 출동비가 무료다. Btv All+, Btv 스탠다드+ 요금제 가입 시 네이버페이 1만원을 추가로 제공한다.

‘안심 기가 와이파이7’ 통합 상품 가입자에겐 2개월 간 매월 이용료 2200원을 할인해준다.

한정판 공유기 커버도 준비했다. ‘안심 기가 와이파이7’ 통합 상품과 B tv 스탠다드 이상 요금제, AI 5 셋톱박스를 함께 가입한 가입자 대상으로 브랜드 ‘플리츠마마’와 협업한 기가 와이파이7 한정판 플리츠 커버 2000개를 제공한다.

기가 와이파이7(500M/1G)·AI 5 셋톱박스(Btv 스탠다드 이상) 동시 신규 가입 고객 대상으로 SNS 리뷰 이벤트도 진행한다. 집에 설치된 AI 5 셋톱박스 또는 기가 와이파이7을 본인의 SNS에 업로드하면 참여자 전원에게 네이버페이 3만원을 증정한다.

우수 리뷰로 선정될 경우 추첨을 통해 아이패드 에어 7세대(1명), 다이슨 에어랩(3명), 네스프레소 에센자 미니(5명), 신세계상품권 10만원(10명)을 추가로 제공한다.

