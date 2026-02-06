갤럭시S26 울트라 성능, 아이폰17 프로 맥스 능가하나

삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’의 벤치마크 정보가 공개되면서 제품 성능에 대한 관심이 커지고 있다.

IT매체 폰아레나는 5일(현지시간) 벤치마크 사이트 긱벤치에 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 칩셋을 탑재한 갤럭시S26 울트라 모델이 등장했다고 보도했다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

그 동안 나온 보도에 따르면, 삼성전자는 갤럭시S26 라인업에 자사 칩과 퀄컴 칩을 병행 탑재할 계획이다. 일부 시장에서는 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 칩이 적용된 모델이 출시되고, 다른 시장에는 삼성 엑시노스 2600을 탑재한 모델이 공급될 것으로 전망된다.

엑시노스 2600칩과 비교 시, 싱글코어 점수↑·멀티코어 점수↓

이번에 포착된 갤럭시S26 울트라는 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 칩을 탑재했으며, 최대 4.74GHz로 오버클럭돼 구동되는 것으로 확인됐다. 이는 일반적인 최대 클럭 속도(4.60GHz)보다 약 3% 높은 수준이다.

스냅드래곤 칩을 탑재한 갤럭시S26 울트라의 벤치마크 테스트 결과가 공개됐다. (사진=긱벤치)

테스트 결과 갤럭시S26 울트라의 싱글코어 점수는 3601점, 멀티코어 점수는 1만686점을 기록했다. 다만 오버클럭된 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 칩셋이 적용됐음에도 경쟁 제품과 비교했을 때 성능이 크게 인상적이지는 않다는 평가도 나온다.

해당 칩은 앞서 유출된 삼성 엑시노스 2600의 벤치마크 결과와 비교하면 싱글코어 점수는 약 8% 높았지만, 멀티코어 점수는 6% 이상 뒤처졌다. 엑시노스 2600은 싱글코어 3336점, 멀티코어 1만1369점을 기록한 것으로 알려졌다.

경쟁 제품인 아이폰17 프로 맥스는 싱글코어 3775점, 멀티코어 9749점을 기록했다. 갤럭시S26 울트라와 비교하면 싱글코어 성능은 약 5% 빠른 반면, 멀티코어 성능은 오히려 9%가량 느린 셈이다.

다만 갤럭시S26 시리즈는 아직 공식 발표되지 않은 만큼 이번 벤치마크 결과는 참고 수준으로 받아들여야 한다는 지적도 있다. 최종 출시 제품의 소프트웨어 최적화 여부에 따라 점수가 달라질 수 있기 때문이다.

업계에서는 2월 25일로 예상되는 갤럭시 언팩 행사 이후 더 구체적인 정보가 공개될 것으로 보고 있다.