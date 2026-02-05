개보위 "쿠팡, 회원계정 16만5천여개 추가 유출 신고"

개인정보보호위원회는 5일 "쿠팡 측에서 금일 16시 02분 배송지 목록 확인과정에서 기존 3370만개 회원계정 외에 16만 5천여개 회원계정의 추가 유출이 확인됐다고 신고했다"고 밝혔다.

유출내용은 16만5455개 계정의 회원이 입력한 배송지 정보(입력한 이름, 전화번호, 주소)다. 개인정보보호법 상 개인정보처리자는 유출 사실을 알게 된 경우 지체없이 정보주체에게 통지해야 한다. 이에 개보위는 지난해 유출사고 발생 직후부터 배송지 목록에 포함된 정보주체에 대해 유출 통지를 해야 한다고 두 차례 권고했다.12.3, 12.10, 1.14 의결)

또 개인정보위는 "이번 쿠팡 측이 신고한 추가 유출 내용(16.5만개 회원계정)에 대해 조사 과정을 통해 엄밀하게 검증할 계획"이라면서 "현재 민관합동조사단 등과 함께 쿠팡 회원계정은 물론 비회원까지 포함해 정확한 유출규모 및 경위에 대해 철저히 조사중"이라고 밝혔다.