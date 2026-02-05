로봇융합연구원, 다이텍연구원과 로봇·소재 산업 육성 맞손

한국로봇융합연구원은 3일 포항 KIRO 안전로봇실증센터에서 다이텍연구원과 '로봇·소재 산업 육성 및 상호교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 5일 밝혔다.

이번 협약은 로봇 산업의 고도화 과정에서 중요성이 커지고 있는 소재·부품 기술 경쟁력 강화와 현장 적용을 위한 실증 기반 협력을 확대하기 위해 마련됐다.

최재홍 다이텍연구원장(왼쪽)과 강기원 한국로봇융합연구원장(오른쪽)이 협약식 기념사진을 찍고 있다. (사진=한국로봇융합연구원)

양 기관은 고유의 연구역량과 인프라를 연계해 로봇-소재 융합기술의 공동 성과를 창출하고, 산업 현장 적용이 가능한 협력 모델을 구축한다는 계획이다.

협약에 따라 양 기관은 ▲로봇·소재산업 관련 기술·시장정보 교류 ▲로봇응용 소재 및 부품, 피지컬 AI 기반 공동연구 ▲로봇-소재 융합기술 실증 공동연구 추진 ▲연구·분석 장비 및 시설 공동 활용 ▲공동 세미나·워크숍 등 기술교류를 추진한다.

최재홍 다이텍연구원장은 "미래 로봇·소재 분야에서 기업 수요에 기반한 공동기술개발과 이를 통한 실증과 사업화로 이어질 수 있도록 적극 협력하겠다"라고 말했다.

강기원 한국로봇융합연구원장은 "로봇 핵심 소재·부품 기술 경쟁력 강화와 실증 기반 구축으로 이어지는 전략적 파트너십"이라며 "양 기관 강점을 바탕으로 실질적인 성과를 창출하고 산업 현장 확산으로 이어지도록 협력을 추진하겠다"고 밝혔다.