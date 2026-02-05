메드트로닉, 휴고 로봇 전용 ‘리가슈어 RAS’ 출시

메드트로닉이 자사 로봇 수술 시스템 ‘휴고(Hugo)’에 장착해 사용할 수 있는 수술용 에너지 기구 ‘리가슈어 RAS(LigaSure robotic-assisted surgery system)’를 국내 출시한다.

리가슈어(LigaSure)는 전기 에너지 기반 혈관 결찰 기구다. 혈관 봉합과 조직 절개를 모두 수행할 수 있다. 조직의 저항값을 측정해 각 조직에 에너지만을 전달, 최대 7mm까지의 혈관을 결찰할 수 있다.

리가슈어는 지난 20년간 전 세계 65개국 이상에서 3500만 건 이상의 시술에서 임상적 유용성과 안전성은 입증했다. 우리나라에서는 지난 2008년 허가돼 외과, 산부인과, 비뇨기과 등 다양한 외과 수술에 활용됐다.

사진=메드트로닉코리아

리가슈어의 기술력이 휴고 로봇에 결합되며 장비의 임상적 이점을 로봇 수술 시에도 구현할 수 있게 됐다. 리가슈어 RAS는 별도의 연결 장치 없이 휴고에 연결하면 바로 사용할 수 있다. 집도의는 수술 콘솔에서 페달 조작으로 에너지를 조절할 수 있다.

리가슈어 RAS 단일 기구로 지혈과 절개를 모두 수행하기에 수술 중 지혈 기구와 절개 기구를 번갈아 교체하지 않아도 된다.

서울대병원 정창욱 로봇수술 센터장(비뇨기과 교수)은 “‘골드 스탠다드’로 여겨지는 에너지 기구와 메드트로닉 최신 로봇 수술 시스템의 결합은 수술 효율과 정밀성을 향상시킬 것”이라고 밝혔다.

메드트로닉코리아 김학준 마케팅 총괄도 “메드트로닉의 통합적인 수술 생태계가 최소 침습 수술에 대한 접근성을 높이고, 치료의 질 향상에 기여할 것”이라고 전했다.