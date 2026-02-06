보험연수원의 실험, 스테이블코인으로 수강료 결제 지원

보험연수원이 스테이블코인으로 수강료를 결제하는 시범사업을 진행한다.
오는 9일 수강 신청하는 '2기 크립토 리터러시' 과정부터 스테이블코인 결제가 가능해진다.
원화 스테이블코인이 없기 때문에 USDC·USDC로 결제가 이뤄지며, 스테이블코인 결제 시 수강료의 10% 가량이 할인된다.
업비트 거래소를 통한 입금 방식을 사용한다. 스테이블코인 결제를 원하는 수강생은 업비트에 회원 가입을 하고, 업비트 지갑을 이용해 연수원 지갑으로 자산을 송금하면 된다. 수강생은 결제 전 입금 절차, 환불 기준, 유의사항 등 관련 안내 사항에 대한 동의를 거쳐야 한다.
스테이블코인 시세에 변동이 있기 때문에, 사전에 정해진 USDC·USDT로 결제하는 방식이 사용된다.
보험연수원은 디지털자산 결제 시범사업을 실시하기 위해 지난해 하반기부터 업
비트와 업무 협의를 진행해왔으며, 수강료 입금 및 환불 테스트를 통해 결제시스
템 구축을 준비했다. 연수원은 올해 1월 업비트에 법인 지갑을 개설했다.
이번 첫 시범사업은 디지털자산 결제의 안정성과 제도 보완을 위해 선착순 20명
에 한해 운영된다.
연수원은 시범 운영을 통해 드러난 문제점을 보완하고, 업비트 외에도 다른 국내 거래소와의 협력도 확대해나갈 예정이다.
하태경 원장은 “보험연수원은 크립토 신금융 교육과 기술 실증을 선도하는 기
관으로서, 디지털 자산 활용 사례를 교육과 운영 전반으로 확대해 나가겠다”며
“이번 가상자산 수강료 결제 시범사업을 계기로 금융·보험 산업의 AI 디지털
전환을 선도하는 기관이 되겠다”고 밝혔다.