넵튠, 비주얼 스쿼드 RPG '에르피스' 국내 출시

넵튠(대표 강율빈)은 비주얼 스쿼드 RPG '에르피스' 국내 서비스를 시작한다고 5일 밝혔다.

이번 신작은 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어, 갤럭시스토어 등 국내 주요 플랫폼에서 다운로드 가능하다.

에르피스는 위험천만한 '마의 땅' 심연을 배경으로 한 모험 판타지다. 이용자는 탐험대를 이끄는 대장으로서 대마왕에 맞서는 오리지널 스토리를 경험할 수 있다.

에르피스는 '보는 재미'와 '선택의 재미'를 동시에 제공한다. 고퀄리티 라이브 2D 일러스트로 구현된 캐릭터를 모으고 육성하며 탐험대 구성까지 가능하다. 전투마다 최대 8명의 대원을 배치하고, 전투 중 주어지는 선택지를 통해 다양한 전략도 펼칠 수 있다.

출시와 함께 첫 픽업 캐릭터인 '고스트 사무라이' 테마 이벤트가 열린다. 미스터리 조직 '고스트 카드'의 검으로 불리는 고스트 사무라이는 높은 방어력의 든든한 탱커이자 조건부 힐러로 탐험대의 전위를 책임진다. 이벤트를 통해 캐릭터의 숨겨진 이야기가 공개되고, 각종 희귀 아이템과 상위 등급 캐릭터로의 교환이 가능하다.

기간 한정 던전 2종도 오픈된다. '마물 퇴치'는 던전 클리어 시 대량의 재화를, '강적 토벌'은 단계별로 강해지는 보스 몬스터 처치 시 게임 내 고급 아이템을 제공한다.

국내 정식 출시를 기념한 이벤트도 다양하게 준비됐다. 출석 이벤트를 통해 5일간 최고 등급인 5성 탐험가 '티미'를 비롯한 풍성한 보상을 받을 수 있으며, 신규 계정 생성 시 10회 뽑기권도 추가 지급된다.

에르피스 네이버 라운지에서는 7일간 매일 특별 쿠폰이 공개되며, 쿠폰을 통해 뽑기권, 체력, 금화 등 다양한 게임 재화를 추가로 획득할 수 있다.

권승현 넵튠 게임사업본부 본부장은 "에르피스는 완성도 높은 비주얼과 오리지널 스토리, 8명의 캐릭터를 조합하는 전략적인 전투 시스템까지 모바일 RPG의 재미 요소를 잘 갖춘 작품"이라며 "안정적인 넵튠의 운영 능력을 더해 유저들에게 만족스러운 경험을 제공할 것"이라고 전했다.