쿠팡플레이, 6일 'K리그 슈퍼컵' 티켓 예매

쿠팡플레이는 ‘쿠팡플레이 K리그 슈퍼컵 2026’ 티켓 예매를 오는 6일 진행한다고 5일 밝혔다.

티켓 예매는 쿠팡플레이 모바일앱에서 가능하다. 오후 12시엔 스포츠 패스 전용 리워드 프로그램 ‘스포츠 패스’ 가입자 선예매, 오후 8시엔 와우회원 일반예매가 열린다.

대회는 오는 21일 전주월드컵경기장에서 열린다. 지난 시즌 K리그1·코리아컵 2관왕 ‘전북 현대’와 리그 준우승 팀 ‘대전하나시티즌’이 맞붙는다.

사진=쿠팡플레이

쿠팡플레이는 슈퍼컵 한정 스페셜 지류 티켓을 증정한다.

또한 ‘직관 풀코스’ 이벤트를 진행한다. 스포츠 패스 가입자에게 전북, 대전 선수 대회 당일 실착 유니폼, 2026 시즌 K리그 티켓, 에스코트 키즈 참여 기회 등을 제공한다.