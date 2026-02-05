전자랜드, 창고형약국 '메디킹덤' 7일 오픈

전자랜드는 오는 7일 서울 용산구 전자랜드 용산본점 인근에 800평 규모 창고형약국 '메디킹덤약국'을 열고 연계 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.

창고형약국은 대형 공간에 의약·건강·뷰티 등 생활 밀착형 품목을 한데 모아 고객이 매장을 둘러보며 비교·선택할 수 있도록 구성한 새로운 약국 운영 모델이다.

메디킹덤약국은 의약품·의약외품·건강기능식품은 물론 반려동물 관련 제품까지 폭넓은 상품군을 한 공간에서 제공한다.

창고형약국 '메디킹덤'에서 고객이 각종 제품을 살펴보고 있다. (사진=전자랜드)

국내 주요 화장품을 판매하는 'K-뷰티 화장품 전문 존'을 별도로 운영해 약국 이용과 함께 뷰티 제품까지 살펴볼 수 있는 복합 공간 형태로 구성했다.

전자랜드는 5일 가오픈일부터 9일까지 약국에서 제품을 구매한 영수증을 지참해 전자랜드 용산본점을 방문하면 카페 아메리카노 쿠폰을 증정한다.

행사 기간 전자랜드 용산본점에서 마사지기·안마의자 등 건강·뷰티 행사 모델을 구매하면 최대 10만원 상당 전자랜드 포인트를 제공한다. 정수기 행사 모델 구매 고객에게는 5만원권 백화점 상품권을 지급한다.

7일부터 8일까지 메디킹덤약국 내 지정 코너를 포함해 전자랜드 키보드 체험존, 휴대폰존, 생활가전존 등 총 4개 공간을 방문해 제품을 체험하고 스탬프를 모으면, 선착순 400명에게 '두바이 쫀득 쿠키'를 증정한다.

추첨을 통해 인기 기계식 키보드와 영화 관람권 등 경품도 제공한다.

전자랜드 관계자는 "고객들이 일상에 필요한 건강·뷰티 제품부터 관련 가전까지 한자리에서 합리적으로 만나볼 수 있도록 준비했다"라며 "오픈을 기념한 다양한 체험 및 구매 혜택을 통해 용산본점을 찾는 고객 만족도를 높이겠다"라고 말했다.