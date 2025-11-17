전자랜드, 결식우려 아동 주거환경 개선

전자랜드는 25년 하반기 행복얼라이언스가 추진하는 '주거환경개선 프로젝트'에 참여해 각종 가전제품을 기증하고 결식 우려 아동이 거주하는 가정의 열악한 주거 환경을 개선했다고 17일 밝혔다.

주거환경개선 프로젝트는 복지 사각지대에 놓인 가정의 주거 환경을 정비·개선함으로써, 아이들이 보다 건강하고 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 지원하는 행복얼라이언스의 복지 사업이다. 전자랜드는 2021년부터 프로젝트에 참여해왔다.

전자랜드, 2025년 결식 우려 아동의 주거 환경 개선 위한 사회공헌활동 진행 (사진=전자랜드)

전자랜드는 이번 프로젝트를 통해 경상남도 산청군과 강원도 원주시∙춘천시에 거주하는 6개 가정에 세탁기·냉장고·에어컨 등 대형 가전부터 가스레인지∙전자레인지∙냉풍기 등 총 1천만 원 상당의 가전제품을 기증했다.

각 가구에 대한 사전 답사를 바탕으로 노후 가전 교체 및 신규 필요 제품을 파악해 실제적인 도움을 줄 수 있는 가전제품을 맞춤 지원했다.

관련기사

이번 활동은 전자랜드의 공식 봉사단체인 '코끼리봉사단'의 사회공헌활동 일환으로 진행됐다. 전자랜드 코끼리봉사단은 임직원들이 각 지역 취약계층을 대상으로 봉사에 나서는 지역 밀착형 봉사활동 단체다.

홍봉철 전자랜드 회장은 "아이들이 안전하고 건강한 환경에서 자라도록 돕는 일은 기업이 가장 우선으로 고민해야 할 사회적 책임"라며 "취약계층 주거환경 개선과 생활 여건 향상을 위한 지원을 꾸준히 이어갈 것"이라고 말했다.