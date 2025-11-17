KT CEO 후보 몇 명 지원했나

KT의 차기 대표이사 후보자 공개 모집이 마감되면서 어떤 인사들이 도전장을 냈는지 관심이 쏠리고 있다. 3년 전 같은 공모에서는 총 27명이 몰렸다.

공모 마감 하루가 지난 17일 오전까지 KT 이사회는 후보 모집 참여자 수를 밝히지 않고 있다. 이사회가 관련 집계를 마치고 공개 여부를 결정해야 하는데, 응모자 명단은 개인정보 공개에 대한 동의 여부를 확인해야 하는 만큼 인원 수만 알려질 것으로 보인다.

3년 전 공모에서는 27명 응모자 수가 발표된 뒤 9인, 3인 등 3배수 압축후보를 가리는 과정에서 명단이 공개됐다.

KT 안팎에서는 지난 응모보다 참여자가 많이 몰렸을 것으로 전망하고 있다. 당시 주주와 외부 전문기관 추천이 각각 1명과 6명이었는데, 올해 전문기관 외부 추천 수가 늘었을 것이란 이유에서다. 주주 추천 가운데서는 국민연금을 넘어 KT 최대 주주에 오른 현대차그룹의 추천 인사에 관심이 쏠린다.

후보군 구성, 공모 이전부터 각축

차기 대표 후보군은 사내 후보군과 사외 후보군으로 나뉜다. 사내 후보자는 재직 2년 이상, 직급 기준 부사장 이상의 조건을 따라야 하는데 이현석 커스터머부문장과 안창용 엔터프라이즈부문장이 대표적인 후보로 꼽힌다.

서창석 네트워크부문장은 연임을 포기한 김영섭 대표와 사내이사로 이사회에 활동했던 터라 유력 후보에서 거리가 멀다는 평가다. 또 오승필 기술혁신부문장(CTO), 이용복 법무실장, 임현규 경영지원부문장 등은 김 대표의 영입 인사로 해킹 사태에 경영책임 뜻을 밝힌 김 대표와 같은 길을 택했을 것으로 예상된다.

사외 후보자에서는 단연 KT 출신의 인사들이 꼽힌다. CEO 후보 1순위로 늘 상위권을 차지한 박윤영 전 사장이 대표적 인물이다. 또 KT에서 과거 IT기획실장을 지낸 김태호 전 서울도시철도공사 사장의 이름이 오르내린다. KT서 마케팅부문을 이끌던 남규택 전 부사장을 비롯해 김협 넥스컨텔레컴 대표, 박대수 전 KT텔레캅 사장, 홍원표 전 SK쉴더스 대표도 공모에 참여했을 것으로 예상된다. 하마평에 가장 많이 오르내렸던 구현모 전 대표는 도전하지 않겠다는 의사를 내비쳤다. 현재 이사회가 왜곡된 지배구조를 만들었다는 지적을 하면서다.

KT 재직 경험은 없으나 문재인 정부에서 대통령 경제보좌관을 지낸 주형철 전 SK컴즈 대표와 더불어민주당 추천으로 방송통신위원회를 거친 김재홍 전 부위원장도 이목을 끌고 있다.

후보군 압축 과정 시작됐다

후보자 공개모집 절차가 마감되면서 KT 이사회 내 이사후보추천위원회는 곧장 각각의 후보 심사와 후보군 압축과정에 돌입하게 된다.

기업가치 제고를 위한 경험과 지식, 커뮤니케이션 역량, 사업 비전, 리더십, 전문성 등 KT 정관에 명시된 대표이사 자격 조건에 따라 서류심사를 우선 진행한 뒤 면접 대상자를 고르게 된다. 전례에 비춰볼 때 면접 대상자 압축은 두 차례에 나눠 진행될 것으로 보인다.

이사후보추천위원회가 차기 대표 선임 절차를 개시하면서 연내 주주총회 표결에 부칠 차기 CEO 최종후보 1인을 연내에 선임하겠다고 밝히면서 이르면 이달 말부터 압축 후보가 구성된 숏리스트 발표가 이뤄질 것으로 전망된다.

정관에 따른 대표이사 자격이 다소 추상적인 만큼 명확한 해석이 나와야 한다는 의견도 나온다. 업계 한 관계자는 “김영섭 대표 선임 시절 김 대표의 LG CNS 해임 사안이 심사항목에서 제외했는데 이같은 사례가 재발되지 말아야 한다”고 말했다. 다른 관계자는 “새 대표는 당장 해킹 상황 이후를 수습해야 하는 만큼 전문성과 직원들을 아우를 수 있는 능력을 특별히 사려야 한다”고 했다.