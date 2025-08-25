전자랜드, 베트남 골프여행 초청 프로모션

전자랜드는 전국 직영점과 공식 온라인몰에서 가전제품을 구매한 고객을 대상으로 오는 11월 베트남 골프여행에 초청하는 프로모션을 진행한다고 25일 밝혔다.

골프 여행권은 8월 22일부터 10월 12일까지 약 두 달간 행사 조건을 충족한 고객 중 추첨을 통해 선정된 50명에게 각 2매씩 제공된다.

전자랜드, 가전 구매 고객 대상 '베트남 골프여행' 초청행사 진행 (사진=전자랜드)

전자랜드 전국 직영점에서 삼성전자 또는 LG전자 가전제품을 1천500만원 이상 구매하거나, 전자랜드 제휴카드로 단일 결제 800만원 이상 이용하면 추첨 대상이 된다.

휴대폰∙IPTV∙인터넷을 동시에 구매하는 경우에도 행사에 자동으로 응모된다. 전자랜드 공식 온라인몰(전자랜드쇼핑몰)에서 500만원 이상 구매하거나, 프로모션 페이지에서 미션을 수행한 고객도 당첨 기회를 얻는다.

이번 베트남 골프여행은 11월 중 두 차례에 걸쳐 각각 3박 5일 일정으로 진행된다. 모든 당첨자에게 왕복 항공권과 골프텔 숙박, 조식 및 석식이 무료로 제공되며, 3일간 총 54홀 규모의 라운딩이 준비됐다. 3~4일 차 라운딩 이후에는 현지 문화를 체험할 수 있는 시내 투어도 함께 마련할 예정이다.

전자랜드 관계자는 "고객들의 성원에 보답하고자 여행과 스포츠를 함께 즐길 수 있는 특별한 혜택을 준비했다"라며 "프리미엄 가전 구매와 함께 베트남에서의 골프 라운딩과 현지 문화 체험까지 누릴 수 있는 기회를 많은 분이 경험하길 바란다"고 말했다.

