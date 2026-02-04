드림에이지 '아키텍트', 거인의 탑 3층 확장...무한회랑 시즌3 돌입

드림에이지(대표 정우용)는 쿠아트리가 개발한 MMORPG ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일(이하 아키텍트)’에 ‘거인의 탑’ 3층을 비롯한 신규 콘텐츠를 선보였다고 4일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 거인의 탑 3층이 추가됐다. 80레벨부터 93레벨 이용자를 대상으로 한 고레벨 사냥터로, 많은 경험치를 얻을 수 있다. 수요일과 토요일 22시 30분에는 보스 ‘천둥곤 드루가무’가 등장해 토벌의 재미를 더한다.

거인의 탑 3층 확장에 따라 모험가 연맹 연구가 추가되고, 대장장이와 공예가 연구의 합산 효과도 늘어났다. 아울러 ‘고대인의 문장’ 확장을 통해 신규 ‘아반티르 문장’이 추가돼, 거인의 탑에서 ‘아반티르 권능석’을 획득할 수 있다.

드림에이지, 아키텍트 거인의 탑 3층 확장.

오는 4일부터 18일 0시까지는 '무한회랑' 시즌3가 진행된다. 무한회랑은 기간 내 각기 다른 콘셉트와 기믹의 스테이지를 돌파하는 방식으로 운영되는 개인형 PvE 콘텐츠다.

43레벨부터 입장 가능하며, 이전 단계를 클리어해야 다음 스테이지에 도전할 수 있다. 특정 스테이지 완료 시 리그에 참여해 다른 이용자들과 순위 경쟁을 펼칠 수 있으며, '무한의 성유물' 등 희귀한 보상을 획득할 수 있다.

신규 시즌 오픈을 기념해 오는 19일까지 ‘무한회랑 정복 이벤트’를 진행한다. 무한회랑 입장권을 사용하거나 스테이지를 클리어하면 ▲무한의 성유물I·II·III ▲이스타리움 등 보상을 지급한다.

이 밖에도 ‘버려진 땅’ 내 오픈되는 신규 지역을 맞이해 단계별 미션 이벤트도 진행된다. 오는 19일까지 다양한 미션을 수행하면 ▲4성 최하급 설계도 파편 선택 상자 ▲상급·중급 카드팩 ▲아니마의 원소·핵 등 보상을 지급할 예정이다.