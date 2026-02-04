"안전한 고객 AX 지원"...파수, 'FDI 서밋 2026' 개최

파수(대표 조규곤)는 4일 오전 국내 IT 및 보안 리더들과 함께하는 'FDI 서밋 2026(Fasoo Digital Intelligence Summit 2026)'을 개최했다고 밝혔다. 행사에서 파수는 AI 혁신(AX)과 보안 패러다임 전환에 대응하기 위한 자사 최신 전략을 공유했다.

'FDI 서밋'은 국내 대표 기업 및 기관의 CIO, CISO를 대상으로 글로벌 최신 IT 및 보안 트렌드와 우선 과제, 대응 방안 등을 공유하는 세미나다. ‘How to Lead AX and Cybersecurity(AX와 사이버 보안 대응 방안)’을 주제로 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울에서 진행한 행사에는 금융, 유통, IT, 제조 등의 IT 및 보안 리더 50 여명이 참석했다.

첫 번째 발표를 한 조규곤 파수 대표는 AI 시대에 조직이 맞닥뜨린 기회와 위기를 설명하고 각 사안에 대한 대응 방안을 제시했다. 조 대표는 성공적인 AX를 위한 핵심 요소로 ▲구체성 및 현실성 확보를 위해 바로 적용 가능한 ‘비즈니스-레디 AI 에이전트(Business-ready AI agents) 활용’ ▲AI로 인한 보안 위협을 줄이기 위한 ‘AI 거버넌스 인프라 구축’ ▲AI 생성물 품질과 AX 성공으로 직결될 비정형 데이터 관리를 위한 ‘AI 데이터 인프라 구축’을 꼽았다.

조규곤 파수 대표가 4일 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 서울에서 열린 'FDI 서밋 2026'에서 발표를 하고 있다.

조 대표는 특히 AI 거버넌스 구축을 설명하며 AI로 인한 보안 리스크를 줄이기 위해 ▲LLM을 통한 데이터 유출 방지 ▲LLM으로 생성되는 결과물의 정보 통제 ▲LLM 환경으로 확장된 데이터 보안 정책 ▲LLM 및 에이전트, 관련 솔루션을 위한 애플리케이션 보안에 신경 쓸 것을 당부했다.

이외에도 비즈니스 레디 에이전트를 위한 파수의 구축형 AX 플랫폼 ‘Ellm(엘름), AI 데이터 인프라 구축을 위한 ‘랩소디(Wrapsody)’, 제로트러스트 원칙에 입각한 차세대 데이터 보안을 위한 ‘파수 데이터 보안 플랫폼(DSP)’ 등의 구체적인 대응 사례를 소개했다.

이어 강봉호 파수 서비스사업본부장은 ‘AI 시대의 보안 컨설팅’을 주제로 ▲AI 거버넌스 인프라 구축 ▲긴급 보안 점검 및 강화 ▲지속 가능한 장기 보안 전략 수립에 대한 파수의 세부적인 대응 전략을 발표했다. 특히 보안 전략 재정비를 위한 단, 장기 목표를 제시하며 장기 목표로 제로트러스트 원칙에 기반해 보안을 재검토 하되, 보안 현황을 파악하고 평가해 우선 순위를 명확히 정의하며, 지속적으로 확장 및 연동이 가능한 보안 플랫폼 구축해야 한다고 강조했다.

조규곤 파수 대표는 “챗GPT-3.5가 등장한지 만 3년이 지난 지금, 기업 및 기관은 AI 혁신이라는 당면과제와 함께 폭발적으로 증가한 정보보안 위협에 맞서야 하는 어려운 상황”이라며 “고객의 안전한 AX를 지원하는 파수는 AI와 데이터, 보안 분야에서 파수만의 가치를 제공하며 글로벌 AI∙데이터∙보안 기업으로 입지를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.